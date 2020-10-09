Semana da Criança com contação de histórias na internet

A semana do Dia das Crianças será de contação de histórias para os pequenos. De 12 a 17 de outubro, as contadoras do Grupo Chão de Letras vão disponibilizar vídeos, sempre às 8h da manhã, de histórias de livros infantis sendo apresentadas por elas no Instagram @grupochaodeletras. A atividade faz parte do projeto "Viagem pela Literatura", realizado pela Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim, espaço da Secretaria Municipal de Cultura de Vitória (Semc). Confira abaixo a programação:
- Dia 12 Segunda-feira
- "Matrioska" (conto russo), contado por Eliana Zandonade;
- Dia 13 Terça-feira
- "O pote vazio" (conto chinês da autora Demi), contado por Alzira Bossois;
- Dia 14 Quarta-feira
- "João, o botão" (de Elizabeth Martins), contado por Luciana Merçon Guimarães;
- Dia 15 Quinta-feira
- "O artista" (de Mary França e Eliardo França), contado por Marta Samôr;
- Dia 16 Sexta-feira
- "O boto cor de rosa" (conto popular), contado por Sandra Freitas;
- Dia 17 Sábado
- "O sapo apaixonado" (de Max Velthuijs), contado por Marcia Castro;
- "Nuvens de algodão e chuva de verão", escrita e contada por Eliane Zandonade.