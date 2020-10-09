Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Literatura

Semana da Criança com contação de histórias na internet

As contadoras do Grupo Chão de Letras vão disponibilizar vídeos, de 12 a 17 de outubro, de histórias infantis sendo apresentadas por elas no Instagram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2020 às 10:19

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 10:19

As contadoras do Grupo Chão de Letras em vídeos de contação de histórias
As contadoras do Grupo Chão de Letras em vídeos de contação de histórias Crédito: Instagram/@grupochaodeletras
A semana do Dia das Crianças será de contação de histórias para os pequenos. De 12 a 17 de outubro, as contadoras do Grupo Chão de Letras vão disponibilizar vídeos, sempre às 8h da manhã, de histórias de livros infantis sendo apresentadas por elas no Instagram @grupochaodeletras. A atividade faz parte do projeto "Viagem pela Literatura", realizado pela Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim, espaço da Secretaria Municipal de Cultura de Vitória (Semc). Confira abaixo a programação:
  • Dia 12  Segunda-feira
  • "Matrioska" (conto russo), contado por Eliana Zandonade;

  • Dia 13  Terça-feira
  • "O pote vazio" (conto chinês da autora Demi), contado por Alzira Bossois;

  • Dia 14  Quarta-feira
  • "João, o botão" (de Elizabeth Martins), contado por Luciana Merçon Guimarães;

  • Dia 15  Quinta-feira
  • "O artista" (de Mary França e Eliardo França), contado por Marta Samôr;

  • Dia 16  Sexta-feira
  • "O boto cor de rosa" (conto popular), contado por Sandra Freitas;

  • Dia 17  Sábado
  • "O sapo apaixonado" (de Max Velthuijs), contado por Marcia Castro;
  • "Nuvens de algodão e chuva de verão", escrita e contada por Eliane Zandonade.

Veja Também

Louise Glück conquista Prêmio Nobel de Literatura em 2020

Bernadette Lyra concorre a prêmio de literatura em língua portuguesa

Literatura produzida no ES ganha destaque em canal do YouTube

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Marianne Assbu e Gildo Jr.
Marianne Assbu celebra 50 anos com festão em Vitória
Imagem de destaque
Tráfico planejava ‘núcleo de inteligência’ para eliminar rivais no ES
Nas redes sociais, o anúncio do futuro endereço da loja Celga
Loja Celga divulga novo endereço e data da inauguração em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados