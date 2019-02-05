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CINEMA

Sem apresentador, Oscar confirma 13 atores para anunciar prêmios

Whoopi Goldberg e Jennifer Lopez estão entre apresentadores; Gustavo Dudamel vai reger o segmento 'in memorian'

Publicado em 

05 fev 2019 às 15:22

Publicado em 05 de Fevereiro de 2019 às 15:22

Jennifer Lopez está entre os apresentadores Crédito: Divulgação
Ainda sem um apresentador oficial confirmado, a festa do Oscar terá ao menos 13 atores anunciando os prêmios. Entre eles, o Capitão América Chris Evans, a já oscarizada Brie Larson e Whoopi Goldberg, que já ganhou um prêmio e apresentou a cerimônia quatro vezes.
Os produtores do evento Donna Gigliotti e Glenn Weiss ainda devem confirmar mais nomes. Por enquanto devem participar: Awkwafina e  Constance Wu, de "Podres de Ricos", as comediantes Tina Fey, Amy Poehler e Maya Rudolph, além de Daniel Craig, Jennifer Lopez, Amandla Stenberg, Charlize Theron e Tessa Thompson.
A Filarmônica de Los Angeles tocará durante o segmento "in memorian", no qual são homenageados os mortos do ano, sob regência do venezuelano Gustavo Dudamel. 

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