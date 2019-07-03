SBT pode captar R$ 7,5 milhões para filme de 'As Aventuras de Poliana'

Elenco da novela infantil "As Aventuras de Poliana", do SBT Crédito: Divulgação

Um dos grandes sucessos do SBT, a novela infantojuvenil "As Aventuras de Poliana" vai para as telas do cinema. A emissora recebeu autorização da Ancine (Agência Nacional do Cinema) para captar R$ 7,5 milhões para a produção de filme sobre a novela.

A autorização foi publicada no Diário Oficial da União, desta terça-feira (2), pelo coordenador substituto de análise de direitos da Ancine, Flavio Rodrigues Lira, por meio da Lei do Audiovisual, que permite que pessoas físicas e empresas abatam do imposto de renda os valores investidos em filmes. No pedido, aparece o nome da empresa Panorâmica Comunicação LTDA. A assessoria do SBT não quis manifestar sobre o assunto.

Escrita por Íris Abravanel, a história de "As Aventuras de Poliana" é inspirada no livro "Pollyanna" (1913), clássico da americana Eleanor H. Porter (1868-1920), já em domínio público (sem direitos autorais). A novela estreou em 16 de maio de 2018, com previsão que fique por, pelo menos, dois anos no ar.

Com grande elenco de crianças e adolescentes, como a atriz Larissa Manoela, Kauan Siqueira e Bia Lanutti, a novela traz como protagonista a atriz Sophia Valverde. A previsão é que o folhetim tenha cerca de 500 capítulos e termine apenas em meados de 2020. Uma nova trama já está sendo montada para a substituição. Deverá ser um remake de nome "Patinho Feio", que mostra uma menina que chega à capital para um tratamento médico sem saber quem é seu pai.