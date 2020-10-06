Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Televisão

SBT anuncia novos episódios de Esquadrão da Moda só após a vacina da Covid-19

Programa deixa de ser contínuo na grade, e passa a ser exibido por temporada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2020 às 16:10

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 16:10

O apresentadores Isabella Fiorentino e Arlindo Grund gravam programa especial do Esquadrão da Moda, com Flor
O apresentadores Isabella Fiorentino e Arlindo Grund gravam programa especial do Esquadrão da Moda, com Flor Crédito: Divulgação/SBT
O SBT anunciou nesta terça-feira (6) que o Esquadrão da Moda deixará de ser um programa contínuo na grade da emissora, e passará a ser exibido por temporada a partir de 2021. Segundo comunicado da assessoria de imprensa, novos episódios da atração só deverão voltar ao ar no ano que vem, após a chegada da vacina contra a Covid-19.
O programa, comandado pela ex-modelo Isabella Fioretino e o consultor Arlindo Grund, estreou em 2009 no SBT. Na produção, os dois dão dicas de como se vestir bem para mulheres indicadas por amigos e familiares para participar da atração.
O Esquadrão era exibido nas noites de sábado, e já não faz mais parte da grade nesta semana.

Veja Também

Maisa Silva não renova contrato com SBT e deixa emissora após 13 anos

Rachel Sheherazade anuncia saída do SBT: 'escolhi seguir em frente'

Roberto Cabrini é demitido do SBT após 11 anos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: direitistas Keiko Fujimori e Rafael López Aliaga saem na frente em disputa acirrada por lugar em 2º turno
Imagem de destaque
Brasileiro trabalha pouco? O que é produtividade e por que ela se tornou central no debate sobre escala 6x1
Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados