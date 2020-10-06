SBT anuncia novos episódios de Esquadrão da Moda só após a vacina da Covid-19

O SBT anunciou nesta terça-feira (6) que o Esquadrão da Moda deixará de ser um programa contínuo na grade da emissora, e passará a ser exibido por temporada a partir de 2021. Segundo comunicado da assessoria de imprensa, novos episódios da atração só deverão voltar ao ar no ano que vem, após a chegada da vacina contra a Covid-19.
O programa, comandado pela ex-modelo Isabella Fioretino e o consultor Arlindo Grund, estreou em 2009 no SBT. Na produção, os dois dão dicas de como se vestir bem para mulheres indicadas por amigos e familiares para participar da atração.
O Esquadrão era exibido nas noites de sábado, e já não faz mais parte da grade nesta semana.