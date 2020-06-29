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Coronavírus

São Paulo resolve adiar Oktoberfest para novembro por conta da pandemia

Evento estava programado para acontecer entre 17 de setembro e 4 de outubro

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 14:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2020 às 14:24
Brinde com cerveja na Oktoberfest, em Munique, Alemanha.
Brinde com cerveja na Oktoberfest, em Munique, Alemanha. Crédito: Felix Hörhager/picture alliance via Getty Images
Nada de Oktoberfest em oktober, pelo menos em São Paulo. Maior evento cervejeiro para o público, a São Paulo Oktoberfest estava programada para acontecer entre 17 de setembro e 4 de outubro. No entanto, devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus a festa foi adiada e está remarcada para acontecer entre 12 e 29 de novembro.
"Estudamos detalhadamente os protocolos de segurança para tornar possível a realização do nosso festival. Queremos levar alegria e diversão para o público com responsabilidade", afirma Walter Cavalheiro Filho, embaixador da São Paulo Oktoberfest.

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Maior versão do evento na capital, e que conta com o apoio do governo do Estado, a festa chega a quarta edição em 2020, está com ingressos à venda e endereço novo. Após passar pelo Sambódromo do Anhembi e, no ano passado, pelo Jockey Club, a Oktober tem programada a instalação de uma vila alemã cenográfica na av. Chucri Zaidan, região sul da cidade.
Cidade que abriga a maior Oktoberfest do mundo, Munique anunciou o cancelamento da edição de 2020, que aconteceria entre 19 de setembro e 4 de outubro. Isso na Alemanha, país que começou a reabertura há algum tempo. O evento reúne cerca de 6 milhões de pessoas de todos os cantos do mundo.

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