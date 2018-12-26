São Benedito é celebrado em festas no ES até com show nacional

Fincada do mastro de São Benedito acontece a partir desta quarta-feira Crédito: Edson Reis/Reprodução

Os municípios de Serra, Anchieta e Vila Velha estarão bem movimentados nos próximos dias. Os devotos de São Benedito vão se reunir para celebrarem em festas com muito congo e música. Os festejos acontecem até o domingo (30).

Na Serra, o ápice dos festejos, realizados desde o início do mês, acontece nesta quarta-feira (26), com puxada e fincada do Mastro de São Benedito num cortejo feito por bandas de congo. O encerramento da noite fica por conta do show de Mano Walter, na Igreja Matriz, em Serra-Sede, que também é em comemoração ao Dia do Serrano.

Para fechar a Festa de São Benedito no município, na quinta-feira (27) tem desfile das Bandas de congo, às 19h; show com atração local, às 22h; e show com Fabio Carvalho, às 23h.

Segundo a Associação de Bandas de Congo da Serra (A.B.C - Serra), a Festa de São Benedito é caracterizada pela cortada, puxada, fincada e retirada do mastro. Todos eventos acontecem ao longo do mês de dezembro e atraem cerca de 50 mil pessoas no total, diz a associação.

A ABC conta que festa de São Benedito teve sua origem no socorro providencial de São Benedito, quando um navio que carregava escravos pela costa do Espírito Santo, naufragou. Ao se depararem com a morte, invocaram a proteção de São Benedito e de Deus, e graças às preces, conseguiram se salvarem abraçados ao mastro que se desprendeu do navio e assim foram levados até a praia.

ANCHIETA E VILA VELHA

Na mesma quinta-feira (27), Anchieta realiza a fincada do mastro. A partir das 18h, sete bandas saem em procissão da Igreja de São Pedro, no Centro da Cidade. Às 19h, será realizada missa na Igreja Cristo Rei, seguida da fincada do mastro.

Fincada do mastro de São Benedito, na Barra do Jucu, será agitada por muito congo Crédito: Fabricio Silva

Em Vila Velha, os festejos acontecem no sábado (29) e domingo (30), na Barra do Jucu. No sábado, será realizada uma cerimônia religiosa em homenagem a São Benedito, às 19h, na igreja Nossa Senhora da Glória.

Domingo é o dia da fincada do mastro de São Benedito, das 17h às 21h. Tudo acontece ao som das bandas de congo Mestre Honório, Mestre Alcides e Tambor de Jacarenema, que vão desfilar pelo bairro com três pontos de concentração. O percurso começa na Rua Antônio Leão, na altura da Rua Professor Jaime Coutinho com Rua Reginaldo Leão (banda Mestre Honório); Rua Reginaldo Leão, Campo do Barrense (Banda Tambor de Jacarenema); Rua Antenor Pinto Carneiro (Banda Mestre Alcides).

Segundo a organização, a expectativa é que entre 5 mil e 8 mil pessoas participem dos festejos."Nas últimas apresentações tivemos o total de 8 mil pessoas, foi o maior número, geralmente varia de 4 à 6 mil. Mas estamos na expectativa de ficar nesta média de 5 mil à 8 mil", disse a organizadora do evento, Rosangela Caus.

Fincada do mastro de São Benedito

Anchieta

Onde: Centro do município

27/12 (quinta-feira)

18h - Saída do mastro da Igreja de São Pedro, em procissão

19h - Celebração da missa de São Benedito, na Igreja Cristo Rei. Após a missa, será realizada a fincada do mastro

Serra

Onde: Igreja Matriz, em Serra-Sede

26/12 (quarta-feira)

12h - Exposição da imagem de São Benedito na Igreja Matriz com o Congo Folclórico São Benedito

18h30 - Puxada do Mastro com bandas de congo e a banda Estrela dos Artistas

21h30 - Fincada do Mastro e show pirotécnico

22h - Show com Estevão Duarte

23h - Show com Mano Walter

27/12 (quinta-feira)

19h - Desfile das bandas de congo

23h - Show com Fabio Carvalho

Vila Velha

Onde: Barra do Jucu, Vila Velha

29/12 (sábado)

19h - cerimônia religiosa em homenagem a São Benedito, na igreja Nossa Senhora da Glória.

30/12 (domingo)