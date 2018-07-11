Espaço Cultural Coopeavi: Santa Teresa ganha espaço de arte que valoriza agricultura e turismo Crédito: Asscom Coopeavi/Divulgação

Santa Teresa ganhou um novo espaço para artistas locais expressarem sua arte. Desde sua inauguração, no último dia 22 de junho, o Espaço Cultural da Coopeavi já recebeu mais de mil pessoas. Segundo a cooperativa mantenedora, o espaço surge como uma nova vitrine para os trabalhos de artistas locais com temática sobre o turismo, cultura e o agronegócio de Santa Teresa, na região serrana capixaba.

Atualmente, o Espaço Cultural fica na filial de Santa Teresa da cooperativa, na Ladeira Virgilio Lambert, 144, e conta com uma exposição de 10 painéis fotográficos que ilustram os pontos turísticos de Santa Teresa e de atividades de produtores rurais da região. A ideia é que essas obras sejam trocadas periodicamente - a cada trimestre ou semestre -, mas mantendo a essência de sempre valorizar o turismo e a agricultura.

Além disso, o projeto da cooperativa pretende incentivar fotógrafos e artistas do município a participarem ativamente dos projetos. "E tanto queremos valorizar o que a região tem para oferecer que os artistas que nós selecionamos são de grande parte de Santa Teresa. De princípio selecionamos 10 fotos, mas pelo local dá para chegarmos a até 15", explica o gerente de Comunicação da Coopeavi, Domício Faustino.

Para ele, a ideia é fomentar a produção de conteúdo entre os moradores de Santa Teresa, de forma a fazê-los valorizar o que é da cidade. "O objetivo é que no futuro a gente tenha muito conteúdo daqui feito por meio daqui. E por isso temos a pretensão até de criar premiações para ajudar ainda mais nesse incentivo", afirma.

ACEITAÇÃO

Para Domício, o público aceitou muito bem a proposta nesse quase um mês de funcionamento. "Os moradores receberam bem, inclusive o poder público elogiou bastante. E, claro, os produtores rurais estão amando, eles estão se sentindo valorizados pelo que eles fazem... Geralmente eles (os produtores) ficam escondidos, então essa valorização é muito importante", conclui.

Espaço Cultural Coopeavi: Santa Teresa ganha espaço de arte que valoriza agricultura e turismo Crédito: Asscom Coopeavi/Divulgação

SERVIÇO

Espaço Cultural Coopeavi

Funcionamento: segunda a sexta, das 7h às 17h, e sábado, das 7h às 11h