Santa Jazz volta nesta quinta-feira com show de JJ Jackson

Depois de três dias de folga, o Festival Internacional de Jazz e Bossa de Santa Teresa (Santa Jazz) volta com muita música e presença internacional. Ex-companheiro de Jimmy Hendrix na juventude, J. J. Jackson é um dos maiores intérpretes dos clássicos do blues e retorna a Santa Teresa, lugar que o surpreendeu positivamente.
"Acho o Festival de Santa Teresa um dos maiores e mais bem organizados festivais do Brasil. Um festival que me acolheu com imenso carinho e profissionalismo. Vamos cantar e dançar todos juntos, eu e o 'caliente' público de lá. Fiquei muito feliz de ter sido convidado para voltar este ano", disse ao Caderno 2.
Depois do fim da greve dos caminhoneiros, a organização espera um grande público para os próximos três dias de evento. E o Parque de Exposições de Santa Teresa está preparado para receber aos amantes da música. Nem a chuva será problema.
Em entrevista ao Gazeta Online, José Olavo Médici Macedo ressaltou que o evento conta com cobertura ampla. "Não temos problema pois 80% do Parque de Exposições de Santa Teresa. Restaurantes, área de show, choperia, loja de vinhos... Todos os espaços contam com cobertura. As pessoas só tem que se preparar para curtir o frio de Santa Teresa", explica.
TRANSPORTE
Com os hotéis de Santa Teresa lotados, uma alternativa para quem quer curtir o evento é pegar uma van. Quem não quer se preocupar com estacionamento, poder beber e dirigir e ter desconforto, pode pegar uma das vans oficiais do evento.
Jardim da Penha, Jardim Camburi e Praia do Canto, em Vitória, e Vila Velha terão transportes diários que vão e voltam para o Parque de Exposições da cidade, onde acontece o evento, com passaportes de R$ 90 e R$ 150 por pessoa, com o ingresso para os shows já inclusos.
Durante o dia, os transportes custam R$ 90 por pessoa, podendo ser em van ou ônibus, dependendo da quantidade de pessoas interessadas. Quando o transporte é para a noite, o valor sobe para R$ 150.
"Isso porque à noite o valor da entrada, que não é cobrada durante o dia, já está embutida no valor do transporte", esclarece Hudson Ruela, dono do transporte. Para o dia, a saída acontece às 10h e volta às 16h. Para a noite, as saídas acontecem às 18h e a volta quando terminam os shows.
PROGRAMAÇÃO
31/05 (quinta-feira)
NOITE COM COBRANÇA DE INGRESSOS
20h: ABERTURA PORTÕES
PALCO FAMES
20h30/22h30: SHOW REGIONAL
PALCO IMIGRANTES
21h: CHICO CHAGAS E CARLOS MALTA (BRA)
23h: BRUNO MANGUEIRA CONVIDA FILÓ MACHADO (ES/BRA)
01h: JJ JACKSON (USA)
02h: ENCERRAMENTO
01/06 (sexta-feira)
MANHÃ COM ENTRADA GRATUITA
11h: ABERTURA DOS PORTÕES
PALCO FAMES
11h30/13h30: SHOW REGIONAL
PALCO IMIGRANTES
12h: FINEST HOUR(ES)
14h: TULIO MOURÃO E CÉLIO BALONA(BRA)
15h30: JAM SESSION: LEON BEAL E IGOR PRADO (USA/BRA)
16h30: ENCERRAMENTO
20h: ABERTURA PORTÕES
NOITE COM COBRANÇA DE INGRESSOS
PALCO FAMES
20h30/22:30/00h30: SHOW REGIONAL
PALCO IMIGRANTES
21h:NICO REZENDE & QUINTETO CANTA CHET BAKER (BRA)
23h:MARVIO CIRIBELLI(BRA)
01h: LEON BEAL E IGOR PRADO/SOUL MUSIC (USA/BRA)
02h: ENCERRAMENTO
02/06 (sábado)
MANHÃ COM ENTRADA GRATUITA
11h: ABERTURA DOS PORTÕES
PALCO FAMES
11h30/13:30: SHOW REGIONAL
PALCO IMIGRANTES
12h30: ORIZZONTI 6TETO (ES)
14h: MASSIMO VALENTINI (ITA)
15h30: JAM SESSION: ARTHUR MAIA (BRA)
16h30: ENCERRAMENTO
20h00: ABERTURA PORTÕES
NOITE COM COBRANÇA DE INGRESSOS
PALCO FAMES
20h30/22:30/00h30: SHOW REGIONAL
PALCO IMIGRANTES
21h: ARTHUR MAIA (BRA)
23h: DELICATESSEN JAZZ (BRA)
01h: ADRIANO GRINEMBERG (BRA)
SERVIÇO
7ª Edição do Festival Internacional de Jazz & Bossa de Santa Teresa
Onde: Centro de Eventos (Rua Virgílio Germano Bassetti, s/n, Bairro Dois Pinheiros)
Quando: 25 a 27 de maio e 31 de maio a 2 de junho
Entradas: à venda no site Blueticket (R$ 100 - primeiro fim de semana; R$ 150 - segundo fim de semana)
Transporte
4 saídas de dia e 5 saídas à noite
Valor: R$ 90 (dia) e R$ 150 (noite)
Venda: por meio do site www.farramovel.com