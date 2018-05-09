Santa Jazz terá 32 atrações em dois fins de semana; veja programação

Todos prontos para música e boa comida? Cidade que é reconhecida pelo Governo Federal como a primeira fundada por imigrantes do Brasil, Santa Teresa não poderia sediar nada menos que uma edição do Festival Internacional de Jazz & Bossa ampliada, que une bom som e gastronomia. O tamanho da agenda - que agora acontece durante dois finais de semana - cresceu tanto quanto o número de atrações, que nesta sétima edição saltou para 32, incluindo apresentações de nomes icônicos do jazz, como Massimo Valentini, do blues, JJ Jackson, e ainda da cena nacional, como Túlio Mourão, ex-Os Mutantes.
Um dos destaques da programação vai para a primeira sexta-feira (25) de evento, quanto os guitarristas Andy Timmons e Stanley Jordan se apresentam, como conta um dos organizadores do Santa Jazz, José Olavo Médici. "Até a ideia de ampliar o festival para dois fins de semana serve para atrair mais pessoas de outros estados. Hoje, cerca de nove outros estados já marcam presença, mas o objetivo é fortalecer esse público. Por isso essas atrações internacionais dialogam bem como o diferencial", pondera.
Vale destacar que o evento possui dias com programação gratuita e alguns que necessitam de ingressos para entrar. Normalmente, a cobrança de entrada é para a programação noturna. As entradas já estão à venda em forma de pacote por fim de semana.
Olavo ressalta que no local estarão instalados cinco restaurantes, uma cafeteria, três food trucks para lanches rápidos, além de duas lojas de vinhos com rótulos escolhidos pensando em homenagear a imigração italiana e uma choperia. Nos restaurantes presentes no local, Olavo destaca que o valor dos pratos vai variar de R$ 30 a R$ 60, enquanto os vinhos partem de R$ 50 (a garrafa) e cervejas a partir de R$ 8.
"Na última edição atraímos 25 mil pessoas e esse número é crescente desde o primeiro festival, que reuniu 8 mil espectadores", afirma. José Olavo também aponta que o evento gera emprego direto e indireto que acaba movimentando a economia da cidade. "Em números, criamos cerca de 600 empregos diretos e estima-se que indiretamente seja 1,5 mil postos de trabalhos que surgem", revela.
HOSPEDAGEM
E quem quer se hospedar em Santa Teresa precisa se antecipar (bastante) para conseguir uma acomodação. É que a estatística do evento mostra que de um ano para outro a disponibilidade de hotel já é reduzida. "Nós sabemos que no check-out 70% dos visitantes já reservam a data para o ano seguinte, ou seja, praticamente todas as instalações disponíveis ficam lotadas um ano antes da edição. Isso mostra o quanto o festival tem potencial para divulgar um pouco das belezas do Espírito Santo e fomentar o turismo na região", justifica.
PIANISTA VAI LANÇAR NOVO CD DURANTE O SANTA JAZZ
O pianista Pedro de Alcântara é uma das atrações que se apresenta no sábado (26), às 14h, no Palco Imigrantes. Ele, que participa do festival desde a primeira edição, lembra das experiências que teve em outras oportunidades. "Esse ano, inclusive, vou aproveitar a ocasião para fazer o lançamento do meu disco, com Gabriel Grossi, e será a primeira vez em que vou tocar essas faixas, que são totalmente autorais", adianta.
Pedro relata que o que mais chama a atenção no festival é a oportunidade de valorizar os artistas do Estado. "O evento dá para quem é daqui uma grande visibilidade. Nós já temos um mercado mais distante do restante do Sudeste, mas, de uma forma ou de outra, vamos conquistando a cena. Além disso, o evento traz o intercâmbio com outros profissionais", conta, se referindo às experiências que eles acabam trocando com quem vem de outros Estados e até de outros países.
Segundo o pianista, o festival só aumenta e a edição de 2017 já foi prova disso. "Cresceu em todos os sentidos. O público está aproveitando mais, ao invés de ir um dia só. Ainda mais esse ano, que acontecerá em dois finais de semana. E expectativa está muito boa", conta ele, que está com os ensaios a todo vapor.
PROGRAMAÇÃO
25/05 (sexta-feira)
NOITE COM COBRANÇA DE INGRESSOS
20h: ABERTURA PORTÕES
PALCO FAMES
20h30/22h30: SHOW REGIONAL
PALCO IMIGRANTES
21h: ANDY TIMMONS E FAMES JAZZ BAND (USA/BRA)
23h: NELSON FARIA (BRA)
01h: STANLEY JORDAN E ARMANDINHO (USA/BRA)
02h: ENCERRAMENTO
26/05 (sábado)
MANHÃ COM ENTRADA GRATUITA
11h: ABERTURA DOS PORTÕES
PALCO FAMES
11h30/13h30: SHOW REGIONAL
PALCO IMIGRANTES
12h: VICTOR HUMBERTO, VIA BRASIL E CONVIDADOS (ES)
14h: PEDRO DE ALCÂNTARA E GABRIEL GROSSI (ES/BRA)
15:30: JAM SESSION: AMARO FREITAS (BRA)
16h30: ENCERRAMENTO
NOITE COM COBRANÇA DE INGRESSOS
20h: ABERTURA PORTÕES
PALCO FAMES
20h30/22h30/00h30: SHOW REGIONAL
PALCO IMIGRANTES
21h: ROSA MARYA COLIIN E JEFFERSON GONSALVES (BRA)
23h: JOÃO DONATO (BRA)
01h: AMARO FREITAS (BRA)
02h: ENCERRAMENTO
27/05 (domingo)
DIA COM ENTRADA GRATUITA
11h: ABERTURA DOS PORTÕES
PALCO FAMES
11h30/13h30: SHOW REGIONAL
PALCO IMIGRANTES
12h: ROGER BEZERRA (ES)
14h: EDUARDO DUSSEK E DERICO (BRA)
16h: ENCERRAMENTO
31/05 (quinta-feira)
NOITE COM COBRANÇA DE INGRESSOS
20h: ABERTURA PORTÕES
PALCO FAMES
20h30/22h30: SHOW REGIONAL
PALCO IMIGRANTES
21h: CHICO CHAGAS E CARLOS MALTA (BRA)
23h: BRUNO MANGUEIRA CONVIDA FILÓ MACHADO (ES/BRA)
01h: JJ JACKSON (USA)
02h: ENCERRAMENTO
01/06 (sexta-feira)
MANHÃ COM ENTRADA GRATUITA
11h: ABERTURA DOS PORTÕES
PALCO FAMES
11h30/13h30: SHOW REGIONAL
PALCO IMIGRANTES
12h: FINEST HOUR(ES)
14h: TULIO MOURÃO E CÉLIO BALONA(BRA)
15h30: JAM SESSION: LEON BEAL E IGOR PRADO (USA/BRA)
16h30: ENCERRAMENTO
20h: ABERTURA PORTÕES
NOITE COM COBRANÇA DE INGRESSOS
PALCO FAMES
20h30/22:30/00h30: SHOW REGIONAL
PALCO IMIGRANTES
21h:NICO REZENDE & QUINTETO CANTA CHET BAKER (BRA)
23h:MARVIO CIRIBELLI(BRA)
01h: LEON BEAL E IGOR PRADO/SOUL MUSIC (USA/BRA)
02h: ENCERRAMENTO
02/06 (sábado)
MANHÃ COM ENTRADA GRATUITA
11h: ABERTURA DOS PORTÕES
PALCO FAMES
11h30/13:30: SHOW REGIONAL
PALCO IMIGRANTES
12h30: ORIZZONTI 6TETO (ES)
14h: MASSIMO VALENTINI (ITA)
15h30: JAM SESSION: ARTHUR MAIA (BRA)
16h30: ENCERRAMENTO
20h00: ABERTURA PORTÕES
NOITE COM COBRANÇA DE INGRESSOS
PALCO FAMES
20h30/22:30/00h30: SHOW REGIONAL
PALCO IMIGRANTES
21h: ARTHUR MAIA (BRA)
23h: DELICATESSEN JAZZ (BRA)
01h: ADRIANO GRINEMBERG (BRA)
SERVIÇO
7ª Edição do Festival Internacional de Jazz & Bossa de Santa Teresa
Onde: Centro de Eventos (Rua Virgílio Germano Bassetti, s/n, Bairro Dois Pinheiros)
Quando: 25 a 27 de maio e 31 de maio a 2 de junho
Entradas: à venda no site Blueticket (R$ 100 - primeiro fim de semana; R$ 150 - segundo fim de semana)