Santa Jazz e o desafio de crescer mantendo sua qualidade musical

Colaboração: Dan Mendonça, médico, artista plástico e escritor

A edição deste ano do Santa Jazz, com dois finais de semana plenos de música de alta qualidade, na serra capixaba, resulta num evento com suporte técnico cada vez mais apurado, encarando o desafio do crescimento em busca de racionalidade, ao montar uma estrutura complexa para propiciar o melhor desfrute de música de alto nível agregando eno-gastronomia.

2018-05-25 - Abertura do Festival Internacional de Jazz e Bossa de Santa Teresa - Santa Jazz 2018 Crédito: Jocimar Montibeller/Santa Jazz

Agora com sotaque italiano mais marcante, nos pratos e na carta de vinhos inclusive, mas sem perder tradicionais complementos, o evento cresceu em qualidade e extensão, e assim vai se firmando como um dos melhores do país.

A manutenção desse nível de evento traz contrapartidas, administradas com equilíbrio pelo produtor. As tardes inteiramente grátis, intercalando-se com apresentações noturnas pagas, mas com preços totalmente compatíveis (baratos até!), além de estrutura e a própria qualidade do espetáculo.

A programação de bossa nova, jazz e blues foi boa em todos anos, trazendo nomes que os capixabas mais antenados nesses gêneros jamais imaginariam ter ao alcance dos ouvidos. Mas, neste ano em especial, o evento apresenta seu melhor ponto de equilíbrio, com estrelas internacionais, músicos brasileiros consagrados, e o destaque para atrações locais, cada vez apresentando melhor nível técnico.

A primeira semana nos trouxe o guitarrista americano Andy Timmons tocando com a Fames jazz-band, regida pelo veterano Daniel Dias e seus, trompete e flugelhorn.

O convidado internacional esbanja técnica, suingue e nos mostrou seu grande apreço pela nossa música, com solos virtuosos e que valorizam a melodia. O apoio harmônico da banda, sob a batuta certeira de Daniel, que também brindou os ouvintes com um belo solo, e a presença de outros convidados, como o violonista Sidney Carvalho, abriram a noite em alto estilo.

EFEITO DA GREVE

Nelson Faria, reconhecidamente um dos maiores guitarristas nacionais em atividade, veio com sua banda desfalcada do pianista, reticente em embarcar nesta crise de combustíveis.

Nelson, cidadão do mundo musical internacional, logo acionou seus contatos capixabas e agregou o tecladista Chico Chagas à apresentação.

Uma noite assim merecia ter um desfecho de ouro, com ninguém menos que Stanley Jordan, veteraníssimo guitarrista americano. Dono de técnica própria, Jordan mostrou virtuosismo passeando por temas populares, standards de jazz e revisitando sempre a música brasileira, em solos vertiginosos e momentos líricos. O ponto alto foi convidar Nelson Faria e Chico Chagas para dividirem o palco numa jam session.

No sábado, o guitarrista e baixista natural de Santa Teresa, Victor Humberto Biassutti, o Bitu, fez uma grande apresentação, com seu trio base, o Via Brasil, recebendo muitos convidados, instrumentistas e cantores.

A noite foi muito rica de emoções, com pitadas de soul de Rosa Collins. Ela botou, literalmente, a plateia para dançar e cantar ao som do blues tradicional.

Em seguida, outro ícone de bossa nova, o pianista, arranjador e compositor João Donato, mais uma lenda viva da bossa, acompanhado de um super-trio. A banda, maravilhosa, com liberdade total para criar e ousar, conta com o trompetista Bruno Santos, mais um talento capixaba.

Encerrando a noite de sábado, um novo talento brasileiro, o pianista Amaro Freitas, acompanhado de Jean Elton ao baixo e Hugo Medeiros na batera.

DOMINGO

Domingo teve um sol lindo a testemunhar o talento de outro grande músico que escolheu nossa capital para morar, o alagoano Roger Bezerra. Pianista, tecladista e também baixista, o músico tem a harmonia como um dom e explora solos que parecem evoluir em progressões harmônicas sem fim. Para encerrar o primeiro final de semana, teve apresentação do pianista, cantor e compositor de sucesso da MPB, Duardo Dusek, acompanhado do flautista e saxofonista Derico Sciotti.