Sangue novo no samba: aos 16 anos, Enzo Belmonte lança EP

Apesar da pouca idade, Enzo Belmonte sabe muito bem o que quer e em quem se espelhar para crescer. Sambista, aos 16 anos, ele resgata a história da música para olhar para frente. Seu trabalho de estreia, EPersonalidade do Samba, é um exemplo disso. O jovem apresenta seu trabalho autoral misturado a clássicas canções dos bambas Cartola, Candeia, Noel Rosa e Ataulfo Alves.

Imortais do Samba é o título que ele dá ao pot-pourri que une Se Você Jurar, O Sol Nascerá, Com Que roupa?, Atire a Primeira Pedra, Laranja Madura, No Mesmo Manto, Olha o Samba Sinhá, Não Tem Veneno e Vou Partir. Além disso, ele regravou Quando a Gira Girou, que ganhou fama na voz de Zeca Pagodinho, e Se a Fila Andar, de Toninho Geraes e Paulinho Rezende.

O disco tem duas partes: as regravações e as minhas músicas. Decidi fazer esse resgate de nomes como Ismael Silva, Jovelina e Cartola para acordar de alguma forma algo que hoje em dia não está muito valorizado. Fiz um pot-pourri para construir esse repertório de sambas, explica Enzo.

Seu trabalho autoral vem nas músicas Me Erra, em parceria com Luciano Fogaça, e Minha Escola Querida, composição em homenagem à Mangueira feita com Betinho do Cavaco e gravada com o intérprete Ciganerey.

É a primeira vez que componho um samba de raiz, mas componho samba enredo e já ganhei dois concursos. Acho que sou o compositor mais novo a ganhar o samba enredo. Antes de mim acho que foi só o Candeia, aos 16 anos. Eu ganhei o primeiro aos 14 anos, orgulha-se.

Os sambas vencedores foram feitos para a escola Vizinha Faladeira, que está sediada no bairro do Santo Cristo, na zona portuária do Rio de Janeiro. Por falar em carnaval, no ano que vem Enzo será pela primeira vez intérprete oficial da Mangueira do Amanhã, escola mirim da Mangueira. Mangueirense nato, ele já frequentava a quadra e era cantor de apoio.

História

Criado pelos avós, Enzo cresceu em meio a canções antigas de Nelson Gonçalves, Cartola, Roberto Carlos. Ainda aos cinco anos começou a tocar violão. Sua primeira referência na música foi Seu Jorge, hoje é um grande amigo, além de ídolo. Minha mãe comprou o DVD do Seu Jorge com a Ana Carolina e fiquei encantado com a performance dele. Acho que isso fez despertar meu lado musical que eu já tinha, mas não era tão forte, diz ele.

Beth Carvalho foi a segunda figura da música que marcou o jovem. Depois de assistir a Andança  Beth Carvalho, O Musical, seu olhar musical foi ganhando direção. Fui ouvindo Nelson Cavaquinho, Nelson Sargento, Candeia, Zeca Pagodinho e Cartola. A cada dia busco fazer o melhor fazendo o que eu gosto de fazer. Acho que o legado da nossa nova geração é sempre deixar a chama do samba acesa. A gente tem que renovar sempre para não deixa-lá apagar, opina.

O show de lançamento do EP acontece no dia 5 de setembro, no Rio de Janeiro. Além das músicas do álbum, Enzo vai reunir uma série de músicas de vários estilos do samba. Foi um repertório bem pensado, meu pai me ajudou a escolher, adianta o jovem.

CONFIRA

EPersonalidade do Samba

Enzo Belmonte