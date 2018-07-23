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MÚSICA

Sandy grava novo álbum em parceria com Thiaguinho

Lançamento do disco está previsto para o segundo semestre de 2018

Publicado em 23 de Julho de 2018 às 18:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2018 às 18:51
Sandy deixa fãs ansiosos com publicação sobre o novo álbum Crédito: Instagram/raffaazevedo
Neste fim de semana, Sandy anunciou em seu perfil no Facebook que está praticamente "morando no estúdio" devido a gravação do seu novo álbum. "Estou achando tudo tão lindo. Muito bom trabalhar com o que a gente ama e em que acredita. Não vejo a hora de dividir com vocês", escreveu na rede social.
Em parceria com Thiaguinho, o lançamento está previsto para este semestre e terá turnê nacional a partir de agosto. Após o fim da dupla Sandy & Junior, em 2007, a cantora paulistana estreou seu primeiro disco solo, Manuscrito, em 2010 e não surpreende os fãs com novas músicas desde 2016, quando lançou Meu Canto.
Em 2015, Thiaguinho e Sandy estiveram juntos na reestreia do extinto programa Superstar, da Globo, e cantaram o sucesso Sina, de Djavan.

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