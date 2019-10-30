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Nostalgia

Sandy e Junior farão último show na TV neste domingo

Irmãos vão se apresentar no 'Domingão do Faustão' e fãs podem escolher repertório

Publicado em 30 de Outubro de 2019 às 14:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2019 às 14:22
Sandy & Junior, dupla Crédito: Reprodução/Instagram @jairogoldflusestudio
Sandy e Junior emocionaram os fãs ao anunciarem sua volta aos palcos, em março deste ano, após 12 anos longe deles. Agora, após shows lotados no Brasil, Estados Unidos e Portugal, a dupla se prepara para uma nova despedida. 
A turnê "Nossa História" se encerra no próximo dia 9 de novembro, com um show no Rio de Janeiro, e a última apresentação dos irmãos na TV será no "Domingão do Faustão" (Globo) deste domingo (3).
Através do site do Gshow, os internautas podem votar na música que querem ouvir dos irmãos durante o programa.
Quando anunciou a turnê, Junior fez questão de ressaltar que não seria uma volta da dupla, mas um momento pontual para celebrar e revisitar o passado. "As nossas carreiras individuais continuam", destacou. "É uma celebração daqueles 17 anos mágicos que vivemos, em que a gente estava se transformando em quem a gente é hoje", afirmou Sandy. 

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Os irmãos disseram também que desde 2007, quando anunciaram a separação, recebiam propostas para voltar, mas só agora se sentiram preparados.
"A gente queria estar com os nossos projetos individuais mais consolidados até para não confundir a cabeça das pessoas. E agora, individualmente, estamos mais seguros para fazer essa brincadeira e voltar ao passado", completou Junior.
A turnê aconteceu em um momento em que os irmãos celebram 30 anos da primeira aparição pública na TV - foi em 1989, no programa "Som Brasil", da Globo, quando cantaram "Maria Chiquinha". Sandy tinha seis anos, e Junior, cinco.
A partir daí, ficaram 17 anos juntos e lançaram 16 álbuns, além de participarem de programas de TV, estrelarem filmes e o seriado "Sandy e Junior", da Globo (1999-2002).

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