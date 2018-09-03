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MÚSICA

Sandy diz que só pôde ser 100% do que é musicalmente após fim de dupla

'A gente pôde seguir esse caminho individual sendo, em vez de 50%, 100% daquilo que a gente tá fazendo', disse durante o 'Domingão do Faustão'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2018 às 18:38

Publicado em 03 de Setembro de 2018 às 18:38

Sandy e Junior dividem palco e relembram o passado durante show em SP Crédito: Reprodução/Youtube
Questionada novamente a respeito de sua carreira, a cantora Sandy falou sobre o fim da dupla que manteve com seu irmão, Junior, ao longo de 17 anos no Domingão do Faustão do último dia 2.
"É raro nesse meio a pessoa que larga a carreira num sucesso absurdo para vivenciar e priorizar outras coisas", comentou Faustão.
"Não foi uma decisão fácil, graças a Deus foi tomada em comum acordo com meu irmão. A gente decidiu junto isso e foi bom. A gente tá super feliz", respondeu Sandy.
"Foram 17 anos fazendo aquilo que dava muita alegria pra gente, realizava a gente como artista, como pessoa. A gente sentiu também que pra mudar, pra começar alguma coisa diferente, a gente só conseguiria... Nós somos pessoas diferentes."
Em seguida, Sandy ressaltou a importância da decisão artisticamente para ambos: "A gente pôde seguir esse caminho individual: eu fazendo só o meu som, ele fazendo o som dele. Sendo, em vez de 50% - porque a gente era 50% - sendo 100% daquilo que a gente tá fazendo".
Na última quinta-feira, 30, Sandy e Junior se reencontraram no palco durante turnê da cantora com Maria Gadú e Lucas Lima, e cantaram músicas como Acho que Pirei e Quando Você Passa.

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