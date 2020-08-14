Sandra de Sá fará live show na quinta-feira (20); confira a agenda

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Lives Musicais
Festival Rebel Vive
A partir das 18h, no perfil no Instagram da Audio Rebel.
Ju Strassacapa e Sandra de Sá
Cecitonio Coelho
Às 21h, no canal no YouTube do cantor. Tocando canções autorais.
Teresa Cristina
Brothers Of Brazil
Tchê Garotos
Live em comemoração aos 25 anos do grupo quinta, 20h, no YouTube
Mary Pops
Às 20h, no YouTube da banda
Buscabulla
Às 19h, no YouTube da KEXP
Mafalda Minozzi
Às 19h, no YouTube da cantora
DJ KVSH
Às 20h, no YouTube do DJ
Marcelo Serrado
O ator canta de "Frank a Wando”, com Claudia Elizeu. A partir das 19h, no Zoom. Ingressos: A partir de R$ 10, no site da Sympla
Bruno e Marrone
A partir das 20h30, no YouTube da dupla
Mariana e Mateus
A partir das 20h, no YouTube da dupla
BROTHERS OF BRAZIL
Live com Supla e João Suplicy. A partir das 19h, no Instagram e no YouTube do Sesc
Apresentação de Dança Online
Cartas para um Outro Tempo
Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com a São Paulo COmpanhia de Dança e Letícia Forattini.