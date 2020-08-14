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Sandra de Sá fará live show na quinta-feira (20); confira a agenda

A programação também irá contar com apresentação digital do DJ KVSH

Publicado em 

14 ago 2020 às 13:49

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 13:49

A cantora Sandra de Sá faz no em Vitória no dia 22 de fevereiro
Ju Strassacapa  Crédito: Divulgação

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Programação Online

Lives Musicais

Festival Rebel Vive

Ju Strassacapa e Sandra de Sá

Cecitonio Coelho

Às 21h, no canal no YouTube do cantor. Tocando canções autorais. 

Teresa Cristina

Brothers Of Brazil

Tchê Garotos

Live em comemoração aos 25 anos do grupo quinta, 20h, no YouTube

Mary Pops

Buscabulla

Às 19h, no YouTube da KEXP

Mafalda Minozzi

Às 19h, no YouTube da cantora

DJ KVSH

Às 20h, no  YouTube do DJ

Marcelo Serrado

O ator canta de "Frank a Wando”, com Claudia Elizeu. A partir das 19h, no Zoom. Ingressos: A partir de R$ 10, no site da Sympla

Marcelo Ribeiro

Live “poetas do rock brasileiro,” dedicada a Renato Russo e Cazuza. A partir das 21h30, no , às 21h30, no Facebook e Instagram do cantor

Bruno e Marrone

A partir das 20h30, no YouTube da dupla

Mariana e Mateus

A partir das 20h, no YouTube da dupla

BROTHERS OF BRAZIL

Live com Supla e João Suplicy. A partir das 19h, no Instagram e no YouTube do Sesc

Apresentação de Dança Online

Cartas para um Outro Tempo

Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com a São Paulo COmpanhia de Dança e Letícia Forattini.  

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