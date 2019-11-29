Samba e sertanejo tomam conta do fim de semana do capixaba; veja agenda

Entre os eventos estão baladas e shows de Dilsinho e Revelação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2019 às 17:22

Publicado em 29 de Novembro de 2019 às 17:22

SEXTA (29/11)

  • FORRÓ DE VILA VELHA
  • O que: Com Trio Jatobá
  • Quando: 19h
  • Onde: Juras Bar
  • Quanto: R$  5 (mulheres/ até 23h); R$ 10 (homens/ até 23h); R$ 15

  • STONE PUB
  • O que: festa Freaky Friday
  • Quando: às 22h
  • Onde: Rua Rômulo Samorini, nº 33,Vitória
  • Quanto: R$2 (para os 100 primeiros); R$10 (depois dos 100 primeiros e até às 23h) ; R$15

  • FLUENTE
  • O que: Festa MAD MAX
  • Quando: às 21h
  • Onde: Av Saturnino Rangel Mauro, 505, Vitória
  • Quanto: R$25

  • MOSTRA DE CINEMA NEGRO NO ES
  • O que:  exibição de curtas e longas metragens, rodas de conversa e o Fórum Damballa
  • Quando: às 14h
  • Onde: Cine Metrópolis. Avenida Fernando Ferrari, 514 - Universidade Federal do Espírito Santo
  • Quanto: Entrada gratuita

  • EMBRAZADO
  • O que: Sextinha com Freelance, Luuh, Cariello e Sheep
  • Quando: às 21h
  • Onde: Rua Joaquim Lírio, 871 - Triângulo das Bermudas, Praia do Canto/Vitória
  • Quanto: R$30

  • APRESENTAÇÃO DA CAMERATA NO TEATRO SESI
  • O que: Homenagem final à Beethoven
  • Quando: às 20h
  • Onde:  Teatro Sesi - Jardim da Penha/Vitória
  • Quanto:  R$10 (meia)

  • WOOD'S 
  • O que: Roger e Gustavo + Alan Venturin + DJ Bruno Fischer
  • Quando: às 23h
  • Onde: Av. Dante Michelini, 301 - Praia de Camburi, Vitória
  • Quanto: R$ 40

  • ABERTURA PRAIA DO CANTO
  • O que: Música ao vivo com Du Balaio
  • Quando: às 17h
  • Onde: R. Joaquim Lírio, 820 - Praia do Canto, Vitória
  • Quanto: Entrada gratuita

  • ABERTURA JARDIM CAMBURI
  • O que: Música ao vivo com Samba de Esquina
  • Quando: 21h
  • Onde: Av. Ranulfo Barbosa dos Santos, 720 - Jardim Camburi, Vitória
  • Quanto: Entrada gratuita

  • ROOFTOP DA PRAIA
  • O que: Fabricio Bravim, Mark Dias, Duas Gerações, Amaro Lima e os Mandrakes
  • Quando: às 18h
  • Onde:  Rua Joaquim Lírio, 820, Shopping The Point Plaza
  • Quanto: R$20 (com nome na lista); R$30 (sem nome na lista)

  • VITRINE MUSIC BAR
  • O que: Com Italo Cosvosk + Claudio Ponttes + Dj Klebin + DJ Marcio Santos
  • Quando:  às 22h
  • Onde: R. José Pena Medina, 380 - Praia da Costa, Vila Velha
  • Quanto: R$10 (até 23h ); R$15 (até 0h), R$ 25 (após 0h).

  • MASCUS MACEDO
  • O que: Estilo variado
  • Quando: às 20h
  • Onde: Shopping Praia da Costa - Rua Dr Olivio Lira, 353 - Praia da Costa, Vila Velha
  • Quanto: R$ 5

  • CASA DE BAMBA
  • O que:  Grupo Dos Santos
  • Quando: às 20h
  • Onde:  R. Gama Rosa, 154 - Centro, Vitória
  • Quanto: R$ 10

  • WANTED PUB
  • O que: Toca o Berrante Aê com Willer Primavera e Erick & Eduardo
  • Quando: 21h
  • Onde: Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, VItória
  • Quanto: Até 23h - R$ 15; de 23h a 00h  R$ 25; após 00h  R$ 40

  • HANGAR GASTROBAR
  • O que:  Rayanne Santana, Higino & Gabriel e DJ Malini.
  • Quando: 21h
  • Onde: Hangar Gastrobar - Av. Brauna, 1168, Colina de Laranjeiras - Serra
  • Quanto: R$ 15

  • BARRERITO CHOPPERIA
  • O que: Rian & Rodrigo; Lucas & Felipe
  • Quando: 19h
  • Onde: Rua das Cruzadas, 6  Campo Grande  Cariacica
  • Quanto: R$ 5

  • MASTERPLACE MALL
  • O que:  Banda L-20
  • Quando: 18h30
  • Onde: Av. Nossa Senhora da Penha, 2150. Barro Vermelho, Vitória
  • Quanto: Evento Gratuito
Cantor Dilsinho Crédito: Lucio Luna/Divulgação

SÁBADO (30/11)

  • LANÇAMENTO DO DVD "TERRA DO NUNCA"
  • O que:  lançamento do DVD de Dilsinho em Cachoeiro
  • Quando: às 22h
  • Onde: Parque de Exposições de Cachoeiro de Itapemirim. Francisco Mardegan Marbrasa, 29313690 Cachoeiro de Itapemirim
  • Quanto:  R$ 40 (meia premium); R$ 70 (vip gold)

  • TRIBUTO AO RAPPA
  • O que: banda B-Melão faz homenagem a banda  O Rappa
  • Quando: às 20h
  • Onde: Spellunca Music House. Rua Domingos Alcino Dadalto, 328 - Jardim Itapemirim, 29315-314 Cachoeiro de Itapimirim
  • Quanto: R$15

  • FLUENTE
  • O que: festa Match
  • Quando: às 21h
  • Onde: Av Saturnino Rangel Mauro, 505, Vitória
  • Quanto: R$30
  • Informações: (27) 3311-5216

  • THE RAIN
  • O que: bandas The Rain e Santria
  • Quando: às 18h
  • Onde: Jacksons Pub. Rua Aquino de Araújo, 180, Loja 1, Praia da Costa, Vila Velha
  • Quanto: entrada franca

  • LOSE CONTROL
  • O que: Com muito pop e eletro
  • Quando: às 21h
  • Onde: QL Produções. Vitória, ES, Brasil, Vitória
  • Quanto: R$10 (com 1kg de alimento não perecível); R$15

  • PRANDO SOLO
  • O que: show autoral em voz e violão
  • Quando: às 22h
  • Onde: Santino's Pub. Rua Castelo Branco 650 Praia da Costa, Vila Velha
  • Quanto:  R$ 10

  • STONE PUB
  • O que: Festa A Outra! Década
  • Quando: às 22h
  • Onde: Rua Rômulo Samorini, nº 33, Vitória
  • Quanto: R$10 (para as 50 primeiras pessoas);  R$15 (depois das 50 primeiras e até às 23h); R$20

    • BOLT
  • O que: Festa Buzzzina
  • Quando: às 23h
  • Onde: R. Darcy Grijó, 20 - Jardim da Penha, Vitória
  • Quanto: R$10 (antecipado); R$15

  • BOLT
  • O que: EITA! Com Potyguara Bardo
  • Quando: às 23h
  • Onde: R. Darcy Grijó, 20 - Jardim da Penha, Vitória
  • Quanto: R$25 (primeiro lote); R$30 (segundo lote)

  • MOSTRA DAS 6
  • O que: Mostra de filmes e clipes independentes
  • Quando: às 18h
  • Onde: Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428 - Centro, Vitória
  • Quanto: Entrada gratuita

  • MOSTRA DE CINEMA NEGRO NO ES
  • O que: exibição de curtas e longas metragens, rodas de conversa e o Fórum Damballa
  • Quando: às 15h
  • Onde:  Cine Metrópolis. Avenida Fernando Ferrari, 514 - Universidade Federal do Espírito Santo
  • Quanto: Entrada gratuita

  • EMBRAZADO
  • O que: Nosso Sábado com Avesso, Alan Venturin + Dj GG + Fabricio V
  • Quando: Às 19h
  • Onde: Rua Joaquim Lírio, 871 - Triângulo das Bermudas, Praia do Canto/Vitória
  • Quanto: R$30

  • WOOD'S
  • O que: Victor Valle + Bruno Fischer
  • Quando: às 23h
  • Onde: Av. Dante Michelini, 301 - Praia de Camburi, Vitória
  • Quanto: R$ 40

  • ABERTURA PRAIA DO CANTO
  • O que: Música ao vivo com Pedro Costa
  • Quando: às 21h
  • Onde: R. Joaquim Lírio, 820 - Praia do Canto, Vitória
  • Quanto: Entrada gratuita

  • ABERTURA JARDIM CAMBURI
  • O que: Música ao vivo com Three Way
  • Quando: às 21h
  • Onde: Av. Ranulfo Barbosa dos Santos, 720 - Jardim Camburi, Vitória
  • Quanto: entrada gratuita

  • ABERTURA JARDIM DA PENHA
  • O que: Música ao vivo com Kleber Santos
  • Quando: às 21h
  • Onde: Av. Anísio Fernandes Coelho, 89 - Jardim da Penha, Vitória
  • Quanto: Entrada gratuita

  • ROOFTOP DA PRAIA
  • O que: Fabricio Bravim, Xá da India, Felipe Ribeiro, Fabricio Bravim
  • Quando: às 19h
  • Onde: Rua Joaquim Lírio, 820, Shopping The Point Plaza
  • Quanto: R$20 (com nome na lista); R$30 (sem nome na lista)

  • VITRINE MUSIC BAR
  • O que: Com  Cristian Sullivan + Rodrigo Balla + DJ Marcio Santos.
  • Quando: às 21h
  • Onde: R. José Pena Medina, 380 - Praia da Costa, Vila Velha
  • Quanto:R$10 (até 23h ); R$15 (até 0h); R$ 25 (após 0h)

  • CASA DE BAMBA
  • O que: Baile do Pinel: Fábio Pinel e Banda
  • Quando: 20h
  • Onde:  R. Gama Rosa, 154 - Centro, Vitória
  • Quanto:  R$ 10

  • WANTED PUB
  • O que: Noite do Chapéu com Lilian Ferr e Felipe Brava
  • Quando: 21h
  • Onde: Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto. Vitória
  • Quanto:  Até 23h - R$ 15; de 23h a 00h  R$ 25; após 00h  R$ 40

  • HANGAR GASTROBAR
  • O que: FIlipe Fantin, Luiz Lemos, Breno & Bernardo
  • Quando: 21h
  • Onde: Hangar Gastrobar - Av. Brauna, 1168, Colina de Laranjeiras - Serra
  • Quanto: R$25

  • BARRERITO CHOPPERIA
  • O que: Richard Viana; Rômulo Aranttes
  • Quando: 16h
  • Onde: Rua das Cruzadas, 6  Campo Grande  Cariacica
  • Quanto: R$ 15

  • A RODA
  • O que: festa com Tiee (RJ), Vou Pro Sereno (RJ), Revelação (RJ), Sambadm e Jennifer.
  • Quando: a partir das 18h
  • Onde: no Ilha Shows. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória
  • Ingressos: Área Vip (2º Lote): R$ 80 (meia) / R$ 160 (inteira). Camarote Resenhas (2º Lote): R$ 100 (meia) / R$ 200,00 (inteira), à venda no site

  • SAMBA NA JUCUTUQUARA
  • O que: Abertura da temporada de ensaios da Unidos de Jucutuquara
  • Quando: a partir das 19h
  • Onde: na Arena Coruja. Clube Social Anchieta. Rua José Cassiano dos Santos, 135, Fradinhos, Vitória
  • Entrada franca
  • Informações: (27) 3222-0844
Grupo revelação  Crédito: divulgação

DOMINGO (01/11)

  • TARDE PARA RAUL
  • O que: Fernando Nardi e Tom Beuquis cantam os sucessos de Raul Seixas
  • Quando: às 15h
  • Onde: Thelema. Rua Gama Rosa, 65, Centro, Vitória
  • Quanto: Entrada franca
  • Informações: (27) 3024-6533 

  • ABERTURA JARDIM CAMBURI
  • O que: Com Samba de esquina
  • Quando: Às 14h
  • Onde: Av. Ranulfo Barbosa dos Santos, 720 - Jardim Camburi, Vitória
  • Quanto: Entrada gratuita

  • ABERTURA JARDIM DA PENHA
  • O que: Música ao vivo com Pedro Costa
  • Quando: 19h
  • Onde: Av. Anísio Fernandes Coelho, 89 - Jardim da Penha, Vitória
  • Quanto: Entrada gratuita

  • ROOFTOP DA PRAIA 
  • O que:  Samba Rei, DJ Leandro Netto, Orquestra de Rua AMMOR
  • Quando: às 17h
  • Onde: Rua Joaquim Lírio, 820, Shopping The Point Plaza
  • Quanto: R$ 20 (com nome na lista); R$ 30 (sem nome na lista)

  • VITRINE MUSIC BAR
  • O que: Grupo Freelance + Pagolife + DJ Alec + DJ Marcio Santos
  • Quando: às 18h
  • Onde: R. José Pena Medina, 380 - Praia da Costa, Vila Velha
  • Quanto: R$10 (até 20h); R$ 20 (após 20h)

  • CASA DE BAMBA
  • O que: Feijuca com Samba! Especial Dia do Samba com SOL PESSOA e Grupo
  • Quando: às 13h
  • Onde:  R. Gama Rosa, 154 - Centro, Vitória
  • Quanto: R$10 (couvert)

  • BARRERITO CHOPPERIA
  • O que: Grupo Revelação; Samba da Getúlio (SDG); Breno & Bernardo; DJ Jean Du PCB
  • Quando: 17h
  • Onde: Rua das Cruzadas, 6  Campo Grande  Cariacica
  • Quanto: R$ 30

  •  MUG RECEBE BOA VISTA
  • O que: festa com Baianas, Passistas, Intérpretes, Grupos Musicais, Bateria, Rainhas e Casais de Mestre-Sala e Porta-Bandeira das Escolas Mocidade Unida da Glória e Independente de Boa Vista
  • Quando: a partir das 20h
  • Onde: na Quadra da MUG. Rua Mourisco, s/n, Glória, Vila Velha
  • Ingressos: 15. Promoção, 2 ingressos por R$ 20
  • Informações: (27) 99957-0151

  • SAMBA NA NOVO IMPÉRIO
  • O que: Lançamento de Kléber Simpatia na festa da Velha Guarda Capixaba
  • Quando: a partir das 18h
  • Onde: na Quadra da Novo Império. Avenida Santo Antônio, Caratoíra, Vitória
  • Ingressos: até as 20h, entrada franca. Após, será cobrado R$ 10

  • FEIJOADA DA VENENOSA
  • O que: Aniversário de 73 anos da Escola de Samba Andaraí
  • Quando:  a partir das 12h
  • Onde: no Caxias Esporte Clube. Rua Marins Alvarino, 35, Itararé, Vitória
  • Ingressos: R$ 35 (unitário) e R$ 60 (duplo)
  • Informações: (27) 3227-7659

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu

