Samba e sertanejo tomam conta do fim de semana do capixaba; veja agenda

SEXTA (29/11)
- FORRÓ DE VILA VELHA
- O que: Com Trio Jatobá
- Quando: 19h
- Onde: Juras Bar
- Quanto: R$ 5 (mulheres/ até 23h); R$ 10 (homens/ até 23h); R$ 15
- STONE PUB
- O que: festa Freaky Friday
- Quando: às 22h
- Onde: Rua Rômulo Samorini, nº 33,Vitória
- Quanto: R$2 (para os 100 primeiros); R$10 (depois dos 100 primeiros e até às 23h) ; R$15
- FLUENTE
- O que: Festa MAD MAX
- Quando: às 21h
- Onde: Av Saturnino Rangel Mauro, 505, Vitória
- Quanto: R$25
- MOSTRA DE CINEMA NEGRO NO ES
- O que: exibição de curtas e longas metragens, rodas de conversa e o Fórum Damballa
- Quando: às 14h
- Onde: Cine Metrópolis. Avenida Fernando Ferrari, 514 - Universidade Federal do Espírito Santo
- Quanto: Entrada gratuita
- EMBRAZADO
- O que: Sextinha com Freelance, Luuh, Cariello e Sheep
- Quando: às 21h
- Onde: Rua Joaquim Lírio, 871 - Triângulo das Bermudas, Praia do Canto/Vitória
- Quanto: R$30
- APRESENTAÇÃO DA CAMERATA NO TEATRO SESI
- O que: Homenagem final à Beethoven
- Quando: às 20h
- Onde: Teatro Sesi - Jardim da Penha/Vitória
- Quanto: R$10 (meia)
- WOOD'S
- O que: Roger e Gustavo + Alan Venturin + DJ Bruno Fischer
- Quando: às 23h
- Onde: Av. Dante Michelini, 301 - Praia de Camburi, Vitória
- Quanto: R$ 40
- ABERTURA PRAIA DO CANTO
- O que: Música ao vivo com Du Balaio
- Quando: às 17h
- Onde: R. Joaquim Lírio, 820 - Praia do Canto, Vitória
- Quanto: Entrada gratuita
- ABERTURA JARDIM CAMBURI
- O que: Música ao vivo com Samba de Esquina
- Quando: 21h
- Onde: Av. Ranulfo Barbosa dos Santos, 720 - Jardim Camburi, Vitória
- Quanto: Entrada gratuita
- ROOFTOP DA PRAIA
- O que: Fabricio Bravim, Mark Dias, Duas Gerações, Amaro Lima e os Mandrakes
- Quando: às 18h
- Onde: Rua Joaquim Lírio, 820, Shopping The Point Plaza
- Quanto: R$20 (com nome na lista); R$30 (sem nome na lista)
- VITRINE MUSIC BAR
- O que: Com Italo Cosvosk + Claudio Ponttes + Dj Klebin + DJ Marcio Santos
- Quando: às 22h
- Onde: R. José Pena Medina, 380 - Praia da Costa, Vila Velha
- Quanto: R$10 (até 23h ); R$15 (até 0h), R$ 25 (após 0h).
- MASCUS MACEDO
- O que: Estilo variado
- Quando: às 20h
- Onde: Shopping Praia da Costa - Rua Dr Olivio Lira, 353 - Praia da Costa, Vila Velha
- Quanto: R$ 5
- CASA DE BAMBA
- O que: Grupo Dos Santos
- Quando: às 20h
- Onde: R. Gama Rosa, 154 - Centro, Vitória
- Quanto: R$ 10
- WANTED PUB
- O que: Toca o Berrante Aê com Willer Primavera e Erick & Eduardo
- Quando: 21h
- Onde: Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, VItória
- Quanto: Até 23h - R$ 15; de 23h a 00h R$ 25; após 00h R$ 40
- HANGAR GASTROBAR
- O que: Rayanne Santana, Higino & Gabriel e DJ Malini.
- Quando: 21h
- Onde: Hangar Gastrobar - Av. Brauna, 1168, Colina de Laranjeiras - Serra
- Quanto: R$ 15
- BARRERITO CHOPPERIA
- O que: Rian & Rodrigo; Lucas & Felipe
- Quando: 19h
- Onde: Rua das Cruzadas, 6 Campo Grande Cariacica
- Quanto: R$ 5
- MASTERPLACE MALL
- O que: Banda L-20
- Quando: 18h30
- Onde: Av. Nossa Senhora da Penha, 2150. Barro Vermelho, Vitória
- Quanto: Evento Gratuito
SÁBADO (30/11)
- LANÇAMENTO DO DVD "TERRA DO NUNCA"
- O que: lançamento do DVD de Dilsinho em Cachoeiro
- Quando: às 22h
- Onde: Parque de Exposições de Cachoeiro de Itapemirim. Francisco Mardegan Marbrasa, 29313690 Cachoeiro de Itapemirim
- Quanto: R$ 40 (meia premium); R$ 70 (vip gold)
- TRIBUTO AO RAPPA
- O que: banda B-Melão faz homenagem a banda O Rappa
- Quando: às 20h
- Onde: Spellunca Music House. Rua Domingos Alcino Dadalto, 328 - Jardim Itapemirim, 29315-314 Cachoeiro de Itapimirim
- Quanto: R$15
- FLUENTE
- O que: festa Match
- Quando: às 21h
- Onde: Av Saturnino Rangel Mauro, 505, Vitória
- Quanto: R$30
- Informações: (27) 3311-5216
- THE RAIN
- O que: bandas The Rain e Santria
- Quando: às 18h
- Onde: Jacksons Pub. Rua Aquino de Araújo, 180, Loja 1, Praia da Costa, Vila Velha
- Quanto: entrada franca
- LOSE CONTROL
- O que: Com muito pop e eletro
- Quando: às 21h
- Onde: QL Produções. Vitória, ES, Brasil, Vitória
- Quanto: R$10 (com 1kg de alimento não perecível); R$15
- PRANDO SOLO
- O que: show autoral em voz e violão
- Quando: às 22h
- Onde: Santino's Pub. Rua Castelo Branco 650 Praia da Costa, Vila Velha
- Quanto: R$ 10
- STONE PUB
- O que: Festa A Outra! Década
- Quando: às 22h
- Onde: Rua Rômulo Samorini, nº 33, Vitória
- Quanto: R$10 (para as 50 primeiras pessoas); R$15 (depois das 50 primeiras e até às 23h); R$20
- O que: Festa Buzzzina
- Quando: às 23h
- Onde: R. Darcy Grijó, 20 - Jardim da Penha, Vitória
- Quanto: R$10 (antecipado); R$15
- BOLT
- O que: EITA! Com Potyguara Bardo
- Quando: às 23h
- Onde: R. Darcy Grijó, 20 - Jardim da Penha, Vitória
- Quanto: R$25 (primeiro lote); R$30 (segundo lote)
- MOSTRA DAS 6
- O que: Mostra de filmes e clipes independentes
- Quando: às 18h
- Onde: Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428 - Centro, Vitória
- Quanto: Entrada gratuita
- MOSTRA DE CINEMA NEGRO NO ES
- O que: exibição de curtas e longas metragens, rodas de conversa e o Fórum Damballa
- Quando: às 15h
- Onde: Cine Metrópolis. Avenida Fernando Ferrari, 514 - Universidade Federal do Espírito Santo
- Quanto: Entrada gratuita
- EMBRAZADO
- O que: Nosso Sábado com Avesso, Alan Venturin + Dj GG + Fabricio V
- Quando: Às 19h
- Onde: Rua Joaquim Lírio, 871 - Triângulo das Bermudas, Praia do Canto/Vitória
- Quanto: R$30
- WOOD'S
- O que: Victor Valle + Bruno Fischer
- Quando: às 23h
- Onde: Av. Dante Michelini, 301 - Praia de Camburi, Vitória
- Quanto: R$ 40
- ABERTURA PRAIA DO CANTO
- O que: Música ao vivo com Pedro Costa
- Quando: às 21h
- Onde: R. Joaquim Lírio, 820 - Praia do Canto, Vitória
- Quanto: Entrada gratuita
- ABERTURA JARDIM CAMBURI
- O que: Música ao vivo com Three Way
- Quando: às 21h
- Onde: Av. Ranulfo Barbosa dos Santos, 720 - Jardim Camburi, Vitória
- Quanto: entrada gratuita
- ABERTURA JARDIM DA PENHA
- O que: Música ao vivo com Kleber Santos
- Quando: às 21h
- Onde: Av. Anísio Fernandes Coelho, 89 - Jardim da Penha, Vitória
- Quanto: Entrada gratuita
- ROOFTOP DA PRAIA
- O que: Fabricio Bravim, Xá da India, Felipe Ribeiro, Fabricio Bravim
- Quando: às 19h
- Onde: Rua Joaquim Lírio, 820, Shopping The Point Plaza
- Quanto: R$20 (com nome na lista); R$30 (sem nome na lista)
- VITRINE MUSIC BAR
- O que: Com Cristian Sullivan + Rodrigo Balla + DJ Marcio Santos.
- Quando: às 21h
- Onde: R. José Pena Medina, 380 - Praia da Costa, Vila Velha
- Quanto:R$10 (até 23h ); R$15 (até 0h); R$ 25 (após 0h)
- CASA DE BAMBA
- O que: Baile do Pinel: Fábio Pinel e Banda
- Quando: 20h
- Onde: R. Gama Rosa, 154 - Centro, Vitória
- Quanto: R$ 10
- WANTED PUB
- O que: Noite do Chapéu com Lilian Ferr e Felipe Brava
- Quando: 21h
- Onde: Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto. Vitória
- Quanto: Até 23h - R$ 15; de 23h a 00h R$ 25; após 00h R$ 40
- HANGAR GASTROBAR
- O que: FIlipe Fantin, Luiz Lemos, Breno & Bernardo
- Quando: 21h
- Onde: Hangar Gastrobar - Av. Brauna, 1168, Colina de Laranjeiras - Serra
- Quanto: R$25
- BARRERITO CHOPPERIA
- O que: Richard Viana; Rômulo Aranttes
- Quando: 16h
- Onde: Rua das Cruzadas, 6 Campo Grande Cariacica
- Quanto: R$ 15
- A RODA
- O que: festa com Tiee (RJ), Vou Pro Sereno (RJ), Revelação (RJ), Sambadm e Jennifer.
- Quando: a partir das 18h
- Onde: no Ilha Shows. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória
- Ingressos: Área Vip (2º Lote): R$ 80 (meia) / R$ 160 (inteira). Camarote Resenhas (2º Lote): R$ 100 (meia) / R$ 200,00 (inteira), à venda no site
- SAMBA NA JUCUTUQUARA
- O que: Abertura da temporada de ensaios da Unidos de Jucutuquara
- Quando: a partir das 19h
- Onde: na Arena Coruja. Clube Social Anchieta. Rua José Cassiano dos Santos, 135, Fradinhos, Vitória
- Entrada franca
- Informações: (27) 3222-0844
DOMINGO (01/11)
- TARDE PARA RAUL
- O que: Fernando Nardi e Tom Beuquis cantam os sucessos de Raul Seixas
- Quando: às 15h
- Onde: Thelema. Rua Gama Rosa, 65, Centro, Vitória
- Quanto: Entrada franca
- Informações: (27) 3024-6533
- ABERTURA JARDIM CAMBURI
- O que: Com Samba de esquina
- Quando: Às 14h
- Onde: Av. Ranulfo Barbosa dos Santos, 720 - Jardim Camburi, Vitória
- Quanto: Entrada gratuita
- ABERTURA JARDIM DA PENHA
- O que: Música ao vivo com Pedro Costa
- Quando: 19h
- Onde: Av. Anísio Fernandes Coelho, 89 - Jardim da Penha, Vitória
- Quanto: Entrada gratuita
- ROOFTOP DA PRAIA
- O que: Samba Rei, DJ Leandro Netto, Orquestra de Rua AMMOR
- Quando: às 17h
- Onde: Rua Joaquim Lírio, 820, Shopping The Point Plaza
- Quanto: R$ 20 (com nome na lista); R$ 30 (sem nome na lista)
- VITRINE MUSIC BAR
- O que: Grupo Freelance + Pagolife + DJ Alec + DJ Marcio Santos
- Quando: às 18h
- Onde: R. José Pena Medina, 380 - Praia da Costa, Vila Velha
- Quanto: R$10 (até 20h); R$ 20 (após 20h)
- CASA DE BAMBA
- O que: Feijuca com Samba! Especial Dia do Samba com SOL PESSOA e Grupo
- Quando: às 13h
- Onde: R. Gama Rosa, 154 - Centro, Vitória
- Quanto: R$10 (couvert)
- BARRERITO CHOPPERIA
- O que: Grupo Revelação; Samba da Getúlio (SDG); Breno & Bernardo; DJ Jean Du PCB
- Quando: 17h
- Onde: Rua das Cruzadas, 6 Campo Grande Cariacica
- Quanto: R$ 30
- MUG RECEBE BOA VISTA
- O que: festa com Baianas, Passistas, Intérpretes, Grupos Musicais, Bateria, Rainhas e Casais de Mestre-Sala e Porta-Bandeira das Escolas Mocidade Unida da Glória e Independente de Boa Vista
- Quando: a partir das 20h
- Onde: na Quadra da MUG. Rua Mourisco, s/n, Glória, Vila Velha
- Ingressos: 15. Promoção, 2 ingressos por R$ 20
- Informações: (27) 99957-0151
- SAMBA NA NOVO IMPÉRIO
- O que: Lançamento de Kléber Simpatia na festa da Velha Guarda Capixaba
- Quando: a partir das 18h
- Onde: na Quadra da Novo Império. Avenida Santo Antônio, Caratoíra, Vitória
- Ingressos: até as 20h, entrada franca. Após, será cobrado R$ 10
- FEIJOADA DA VENENOSA
- O que: Aniversário de 73 anos da Escola de Samba Andaraí
- Quando: a partir das 12h
- Onde: no Caxias Esporte Clube. Rua Marins Alvarino, 35, Itararé, Vitória
- Ingressos: R$ 35 (unitário) e R$ 60 (duplo)
- Informações: (27) 3227-7659