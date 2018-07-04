'Samantha!' usa febre nostálgica para fazer humor

Emanuelle Araújo em "Samantha!", série brasileira da Netflix Crédito: Fábio Braga/Divulgação

Há alguns anos os produtores de conteúdo chegaram à conclusão de que nostalgia vende. Não é como se eles tivessem descoberto um ingrediente secreto, uma fórmula mágica, mas, como bons fazedores de dinheiro, eles têm se apoiado nisso  basta ver que Stranger Things fez sucesso, apesar das inconsistências, se sustentando basicamente em nostalgia oitentista.

Não por acaso a Netflix, mesmo serviço que nos entregou Stranger Things, lança, na próxima sexta-feira, Samantha!, a primeira sitcom e a melhor série brasileira produzida até o momento pela gigante do streaming.

A série acompanha a vida da personagem título, uma estrela-mirim de sucesso nos anos 1980 à frente da turminha do Plimplom (uma espécie de Balão Mágico), mas que hoje, mais de 30 anos depois, ainda tenta reviver, a qualquer custo, a fama de outrora.

Vivida por Emanuelle Araújo, Samantha é casada com Dodói (Douglas Santos), um ex-jogador de futebol que passou 12 anos na prisão  eles se casaram quando ele já estava na cadeia. O casal tem dois filhos, a engajada adolescente Cindy (Sabrina Nonato) e o intelectual precoce Brandon (Cauã Gonçalves).

HUMOR

Apesar da descarada nostalgia que cerca toda a série, Samantha! tem um roteiro inteligente o suficiente para perceber que uma boa narrativa precisa de algo mais. Assim, de maneira muito similar a Cobra Kai, série que continua a história de Karatê Kid, o texto da série protagonizada por Emanuelle Araújo brinca mais com o passado mostrando ao público como éramos todos ridículos do que se apoiando na muleta do no meu tempo era muito melhor. Exemplo disso é o mascote Cigarrinho (Ary França) ou crianças fazendo comercial de cerveja porque os pais merecem um sorriso.

Daniel Furlan em "Samantha!", série brasileira da Netflix Crédito: Fábio Braga/Divulgação

A série também acerta ao brincar com o mundo do espetáculo, suas mudanças, e com o poder dos digital influencers , representados pela figura de Laila (Lorena Comparato), uma jovem sem talento algum, mas provavelmente a pessoa mais influente do Brasil (ao menos na série). Tudo isso, claro, levando situações ao extremo, sempre de maneira caricata, mas nem por isso menos relevantes à discussão.

Samantha! também traz outras figuras interessantes como o capixaba Daniel Furlan, que vive Marcinho, o empresário meio picareta da protagonista. Quem acompanha o trabalho ator na TV Quase  e nos programas Falha de Cobertura e Choque de Cultura  sabe o que esperar: humor escrachado, mas executado como se fosse sério, o que combina perfeitamente com o clima da série.