'Samantha!' usa febre nostálgica para fazer humor

Há alguns anos os produtores de conteúdo chegaram à conclusão de que nostalgia vende. Não é como se eles tivessem descoberto um ingrediente secreto, uma fórmula mágica, mas, como bons fazedores de dinheiro, eles têm se apoiado nisso basta ver que Stranger Things fez sucesso, apesar das inconsistências, se sustentando basicamente em nostalgia oitentista.
Não por acaso a Netflix, mesmo serviço que nos entregou Stranger Things, lança, na próxima sexta-feira, Samantha!, a primeira sitcom e a melhor série brasileira produzida até o momento pela gigante do streaming.
A série acompanha a vida da personagem título, uma estrela-mirim de sucesso nos anos 1980 à frente da turminha do Plimplom (uma espécie de Balão Mágico), mas que hoje, mais de 30 anos depois, ainda tenta reviver, a qualquer custo, a fama de outrora.
Vivida por Emanuelle Araújo, Samantha é casada com Dodói (Douglas Santos), um ex-jogador de futebol que passou 12 anos na prisão eles se casaram quando ele já estava na cadeia. O casal tem dois filhos, a engajada adolescente Cindy (Sabrina Nonato) e o intelectual precoce Brandon (Cauã Gonçalves).
HUMOR
Apesar da descarada nostalgia que cerca toda a série, Samantha! tem um roteiro inteligente o suficiente para perceber que uma boa narrativa precisa de algo mais. Assim, de maneira muito similar a Cobra Kai, série que continua a história de Karatê Kid, o texto da série protagonizada por Emanuelle Araújo brinca mais com o passado mostrando ao público como éramos todos ridículos do que se apoiando na muleta do no meu tempo era muito melhor. Exemplo disso é o mascote Cigarrinho (Ary França) ou crianças fazendo comercial de cerveja porque os pais merecem um sorriso.
A série também acerta ao brincar com o mundo do espetáculo, suas mudanças, e com o poder dos digital influencers , representados pela figura de Laila (Lorena Comparato), uma jovem sem talento algum, mas provavelmente a pessoa mais influente do Brasil (ao menos na série). Tudo isso, claro, levando situações ao extremo, sempre de maneira caricata, mas nem por isso menos relevantes à discussão.
Samantha! também traz outras figuras interessantes como o capixaba Daniel Furlan, que vive Marcinho, o empresário meio picareta da protagonista. Quem acompanha o trabalho ator na TV Quase e nos programas Falha de Cobertura e Choque de Cultura sabe o que esperar: humor escrachado, mas executado como se fosse sério, o que combina perfeitamente com o clima da série.
Mesmo com os elogios tecidos no texto, Samantha! não é um produto perfeito. A série carece, por exemplo, de uma narrativa mais bem estruturada e menos episódica, mas é necessário lembrar que estamos falando de um sitcom, aquele modelo de série americana em que é quase possível começar a assistir a ela no meio de um episódio e ainda assim entender o que se passa. Com seus sete episódios, a série não é perfeita, mas é entretenimento honesto e feito com qualidade.