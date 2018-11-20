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CULTURA

Salão de Artes de Cachoeiro inscreve avaliadores até quinta-feira (22)

Podem se candidatar profissionais que tenham experiência comprovada na área das artes plásticas e formação em nível superior

Publicado em 19 de Novembro de 2018 às 21:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2018 às 21:10
Salão das Artes de Cachoeiro será realizado no fim de fevereiro de 2019 Crédito: Divulgação/Prefeitura de Cachoeiro
Profissionais de artes plásticas interessados em  integrar a comissão responsável pela seleção das obras do VIII Salão de Artes Levino Fanzeres, em Cachoeiro, devem ficar atentos ao prazo de inscrição, que vence nesta quinta-feira (22). Segundo a prefeitura do município,  o evento será realizado no início de 28 de fevereiro a 31 de março de 2019, no Palácio Bernardino Monteiro, Centro.
Podem se candidatar às três vagas disponíveis pessoas residentes em qualquer cidade do país que tenham experiência comprovada na área das artes plásticas e formação em nível superior. As inscrições são feitas pelo e-mal [email protected] e o edital está disponível no site da Prefeitura de Cachoeiro.
A seleção dos avaliadores se dará pela análise dos currículos. Quanto maior for a titulação e maior for o conhecimento aferível por meio de documentações, maior será a pontuação atribuída ao inscrito. A remuneração oferecida ao avaliador é de R$ 500.
Os julgadores selecionados para a comissão vão receber a mesma quantidade de projetos para serem avaliados e apontarão quais são os mais aptos para integrar o VIII Salão de Artes Levino Fanzeres. 
A previsão é de que os artistas possam inscrever trabalhos para a fase de seleção da mostra competitiva a partir e sexta-feira (23).

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