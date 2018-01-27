Saiba quando e onde assistir aos filmes indicados ao Oscar 2018

Os indicados ao Oscar chegaram na última terça-feira e, com eles, os filmes ignorados pelos cinemas do Estado. Não que este ano esteja tão ruim quanto nos anos anteriores: dos principais indicados, boa parte está em cartaz atualmente. Quam foi realmente ignorados (por enquanto) foi O Artista do Desastre, que, no fim das contas, teve apenas uma indicação.

Quem quiser ir ao cinema conferir alguns indicados tem boas opções: Me Chame Pelo Seu Nome está em cartaz no Cine Jardins, O Destino de Uma Nação e The Post: A Guerra Secreta, nos cinemas dos shoppings  os três indicados ao prêmio principal da noite, o de melhor filme.

Se a ideia é curtir algo mais leve e colorido, as animações podem ser uma ótima opção: Viva  A Vida é Uma Festa e Touro Ferdinando estão em cartaz, ambos indicados a Melhor Animação.

Alguns outros principais concorrentes, como Dunkirk e Corra! já passaram nos cinemas durante o ano, época em que a gente já avisava que eles poderiam estar na premiação. Lembra? Os dois agora podem ser conferidos em serviços de streaming na internet.

Já viu todos? Sem problema. Dê uma olhadinha aqui embaixo e confira as datas de estreia de outros indicados. Também há alguns filmes que estrearam por aqui e dos quais ninguém se lembra. Ouviu falar de Doentes de Amor? Pois é... Mas ainda há tempo. Aproveite!

- Dunkirk estreou em julho e já avisávamos: vai estar no Oscar. O filme de Christopher Nolan tem oito indicações e está disponível para streaming.

- Ainda em cartaz, Viva  A Vida É Uma Festa é a animação favorita ao Oscar. Seu principal concorrente é Com Amor, Van Gogh, que já passou pelo Estado.

O Destino de Uma Nação Crédito: Divulgação

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The Post: A Guerra Secreta

tem Steven Spielberg, Tom Hanks, Meryl Streep, duas indicações e um contexto anti-Trump. Em cartaz.

- Indicado a seis Oscar e atualmente em cartaz, O Destino de Uma Nação pode consagrar Gary Oldman como Melhor Ator. Vale conferir.

- Me Chame Pelo Seu Nome, em cartaz no Estado, conta uma história de descoberta sexual do jovem Elio. Uma linda história de amor indicada a quatro Oscar.

- As 13 indicações de A Forma da Água fizeram Guillermo del Toro se consagrar com o que sempre fez: filmes de monstros. Chega em 1º de fevereiro.

- Kevin Spacey vazou e Christopher Plummer o substituiu às pressas e foi indicado ao Oscar. Todo Dinheiro do Mundo chega em 1º de fevereiro.

- Vencedor do SAG e do Globo de Ouro, Três Anúncios Para Um Crime tem sete indicações e chances de ser o grande vencedor. Em 15/02.

- Esperava-se mais para Eu, Tonya, que estreia dia 15 de fevereiro. Mesmo sem a indicação ao prêmio principal, Margot Robbie está maravilhosa no filme.

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Lady Bird

é muito mais que um queridinho indie; é sensível, engraçado, sutil e real. Com indicações

A Forma da Água, de Guillermo Del Toro Crédito: Universal/Divulgação

em categorias principais, chega dia 15/02.

- Indicações para Roteiro, fotografia, canção e atriz coadjuvante. Mudbound poderia estar entre os melhores, como você vai poder ver dia 15/02.

- A dobradinha Daniel Day-Lewis (em seu último filme) e Paul Thomas Anderson brilha em A Trama Fantasma, indicados a seis Oscar. Estreia 22/02.

- Antes um dos favoritos, O Artista do Desastre acabou só com uma indicação a roteiro. Já estreou no Brasil, mas ainda não tem data para o Estado.

- Ninguém deu bola para Roman J. Israel, Esq, de Dan Gilroy, mas o filme rendeu mais uma indicação a Denzel Washington. Ainda sem data para o Brasil.

- Em maio, quando Corra! chegou por aqui, ninguém se importou muito. Agora, com quatro indicações, ainda dá tempo de correr para vê-lo em casa.

Logan Crédito: Divulgação

- Não acreditou quando dissemos que

Logan

era um filmaço? A indicação e Melhor Roteiro Adaptado ajuda? Agora em canais de filmes e streaming.