Saiba o que acontece no primeiro capítulo de 'Orgulho e Paixão'

A família Benedito se anima com a realização do baile Crédito: Marilia Cabral / Globo

O Vale do Café do início do Século XX é um local tranquilo, movimentado apenas pela comercialização do "ouro verde", o café, o bem mais valioso daquela região. Para trazer um pouco de animação para o lugar, Ema (Agatha Moreira) decide promover um grande baile. A neta do barão do Ouro Verde, Afrânio Cavalcante (Ary Fontoura), é uma moça refinada que adora juntar futuros casais. Os primeiros nomes da lista de convidados são as irmãs Benedito, entre elas sua melhor amiga, Elisabeta (Nathalia Dill).

Logo que Ema chega à casa da família Benedito, é surpreendida por Ofélia (Vera Holtz) durante um de seus recorrentes sermões para as cinco filhas. "Todo homem solteiro de posses tem que estar necessitado de uma esposa!", diz ela, que é obcecada por casar suas filhas com bons partidos. Elisabeta, a única que não põe o casamento como prioridade em sua vida, ironiza: "Você tem certeza que as cinco estão aqui? Melhor contar. Nenhuma de nós pode se dar ao luxo de não aprender essa sabedoria!". Apesar de ser repreendida por seu marido, Felisberto (Tato Gabus Mendes), ela continua o seu discurso.

A prosa de Ofélia vem a calhar com a novidade que Ema anuncia para toda a família: "Isso que vocês ouviram, um baile! Lá em casa, com todos os solteiros e solteiras da região e de além!". A doce Jane (Pamela Tomé), a aventureira Mariana (Chandelly Braz), a sonhadora Cecília (Anaju Dorigon) e a espevitada Lídia (Bruna Griphao) ficam agitadas com a notícia, menos Elisabeta, que não vê motivos para tanto furor.

Orgulho e Paixão: A família Benedito: Felisberto (Tato Gabus Mendes) , Ofélia (Vera Holtz) Jane (Pamela Tomé), Cecília (Anaju Dorigon), Elisabeta (Nathalia Dill), Lidia (Bruna Griphão) e Mariana (Chandelly Braz) Crédito: Marilia Cabral / Globo

A sós com a amiga, Ema questiona Elisabeta sobre seu desânimo. A verdade é que não há ninguém que desperte o interesse de Elisabeta no Vale do Café. "A cidade é pequena, mas você não conhece todo mundo, até porque tem gente nova por aqui", responde Ema, misteriosa.

A chegada de dois rapazes solteiros e ricos ao Vale do Café é uma das grandes razões que motivam Ema a oferecer este grande baile. Estamos falando de Darcy Williamson (Thiago Lacerda) e Camillo Bittencourt (Maurício Destri). A expectativa do grande baile toma conta do Vale do Café, e a inocente neta do Barão de Ouro Verde nem imagina que esses rapazes vieram tirar a paz do seu avô, e comprar-lhe o seu bem mais valioso: suas terras.