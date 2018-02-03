Saiba como não deixar sua banda de fora da era do streaming

Crédito: Arabson

Quem se lembra dos CDs? Hoje, com discografias disponíveis em poucos cliques, o streaming se tornou a maneira mais prática para novos artistas compartilharem sua música com o mundo. Plataformas de áudio como o Spotify, Deezer, Apple Music e Tidal oferecem alcance infinito para as músicas lá disponíveis. Mas, para dar o primeiro passo, é preciso compreender quais os prós e contras e qual o melhor modelo para propagar suas obras.

O streaming de áudio tem mudado a forma como as pessoas escutam música ou ouvem notícias no mundo. As plataformas digitais permitem que o artista possa promover seu trabalho de forma mais estratégica. Além disso os algoritmos da plataforma podem recomendar sua música para usuários que gostam de músicas similares, assim como a adição de músicas em playlists ajudam na promoção orgânica, explica o Diretor Geral da Deezer no Brasil, Bruno Vieira.

Para incluir um álbum nessas plataformas é preciso entrar em contato com um distribuidor digital, também chamadas de agregadoras musicais, ou ter contrato com uma gravadora que faça esse intermédio. Ao fechar com um distribuidor musical, um artista independente terá, na teoria, a mesma distribuição digital de artistas em grandes gravadoras  os distribuidores gerenciam o licenciamento, a distribuição e a administração das músicas.

As agregadoras são as responsáveis pela veiculação do som. Alguns dessas distribuidoras mais populares são One RPM, CDBaby, Altafonte, The Orchard, Ditto, entre outros, e o plano pode ser pago ou gratuito. Em agregadores como o One RPM a distribuição global da música fica sob o controle do artista, que pode escolher para quais plataformas e países deseja distribuir sua música.

Ao publicar as músicas é preciso se atentar para detalhes técnicos como a qualidade do som, cadastrar todos os detalhes da música e registrar o ISRC da obra, que funciona como um CPF da música e registra todos os plays, e, por consequência, os royalties originados dessas tocadas.

DICA

Em meio a uma avalanche de músicas de artistas novos ou já consagrados, se destacar no meio da multidão pode parecer algo difícil para quem está apenas começando.

Uma forma inteligente de aumentar seus seguidores e engajamento é o artista também ser um usuário, criar suas próprias playlists e chamar seus fãs para o seguirem na plataforma. Dessa forma playlists misturando músicas que o artista gosta de ouvir com músicas próprias, acaba ajudando a promover seu trabalho para os seus seguidores, orienta o Diretor Geral da Deezer no Brasil.

Outra dica cada vez mais comum é o lançamento de singles para chamar a atenção dos fãs de tempos em tempos. Dessa forma, o artista sempre fica em contato com os fãs. O que também facilita a vida do artista que não precisa esperar gravar 10 faixas pra lançar um álbum, diz Bruno Vieira.

NOVOS TALENTOS

Como lá em cima, o streaming é hoje, o meio mais fácil de um artista distribuir seu material. Além da praticidade, é no mundo virtual que está a maior parte do público. Em quanto mais lugares as pessoas puderem ouvir sua música, melhor. Fica mais fácil porque o CD físico está virando objeto de luxo, opina Thaysa Pizzolato, tecladista da banda capixaba Auri.

Banda Auri Crédito: Lucas Pontes

O quinteto Auri é formado por Everton Radaell (voz e guitarra), Danilo Galdino (guitarra e vocais), Gabriel Hand (baixo e vocais), Bruno Miranda (bateria) e Thaysa (teclado e sintetizador). Como artista independente, Thaysa conta que a banda publicou seu primeiro álbum, Resiliência por conta própria, no melhor estilo faça você mesmo.

Após muitas pesquisas e conversas com outras bandas, os integrantes da Auri chegaram à decisão de usar a CD Baby, distribuidora digital global de música independente. O foco da banda eram as plataformas mais populares, como Spotify, Deezer e Google Play, onde também existe a opção de fazer o download das músicas.

A parte de cadastrar informações é um pouco chata. Tem que colocar muitos detalhes, é muito burocrático. Outro detalhe é que após o registro, demora em média umas três semanas para o trabalho entrar no ar, mas eles não te avisam, tem que ir atualizando, diz.

Enquanto o sistema parece simples para alguns, ele pode ser um mistério para outros. As distribuidoras oferecem relatórios com o desempenho das músicas, as mais tocadas, entre outras coisas. Aos poucos, na prática, as novas bandas vão conhecendo as ferramentas para ganhar notoriedade entre os milhões de usuários.

Ainda estamos tentando descobrir como funciona, mas a música não vai se divulgar sozinha, é um conjunto de ações, afirma Thaysa.

COMO FAZER

1º passo - Estratégia

Procure uma distribuidora digital também chamadas de agregadora musical. Ela será a responsável pelo intermédio entre o trabalho do artista e as plataformas de streaming. O contrato pode ser pago ou gratuito.

2º Passo - Upload

Com a conta criada na plataforma distribuidora o artista adiciona as músicas. Os arquivos de áudio precisam estar no formato WAV. E a capa do disco deve estar em alta resolução.

3º passo - Registro

Ao subir as faixas, o artista preenche os campos de autoria da composição, e insere hashtags relacionadas a gêneros e artistas similares. É importante informar o ISRC da música. O ISRC é como um CPF da faixa  ele registra todos os plays, que, por sua vez, geram os royalties.

4º passo - Pronto!