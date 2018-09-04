As pessoas que frequentam a Rua de Lazer do Centro de Vitória devem ficar atentas. Ela não funcionará no próximo feriado, sexta-feira (7) e sábado (8), por conta da programação do aniversário de 467 anos de Vitória e do Viradão Vitória.
Segundo a Prefeitura de Vitória, a medida visa garantir a segurança do público e também para organizar o fluxo de veículos na região. No entanto, a Rua de Lazer vai funcionar normalmente, em Camburi, nos dois dias, das 7h às 13h.
Rua de Lazer não funcionará no Centro de Vitória no feriado