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Rua de Lazer não funcionará no Centro de Vitória no feriado

Segundo a Prefeitura, motivação é a programação do aniversário da cidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2018 às 21:46

Publicado em 03 de Setembro de 2018 às 21:46

Rua de Lazer, na Beira Mar, no Centro de Vitória Crédito: Viviane Machado/ G1
As pessoas que frequentam a Rua de Lazer do Centro de Vitória devem ficar atentas. Ela não funcionará no próximo feriado, sexta-feira (7) e sábado (8), por conta da programação do aniversário de 467 anos de Vitória e do Viradão Vitória.
Segundo a Prefeitura de Vitória, a medida visa garantir a segurança do público e também para organizar o fluxo de veículos na região. No entanto, a Rua de Lazer vai funcionar normalmente, em Camburi, nos dois dias, das 7h às 13h.
Rua de Lazer não funcionará no Centro de Vitória no feriado

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