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CINEMA

Roteiristas de James Bond voltam após saída do diretor Danny Boyle

Escritores podem salvar novo filme de Daniel Craig
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2018 às 20:26

Publicado em 14 de Setembro de 2018 às 20:26

Daniel Craig como James Bond Crédito: Divulgação
Nem tudo está perdido na edição de número 26 de James Bond. De acordo com informações do site Metro, dois roteiristas do longa foram contratados novamente.
Neal Purvis e Robert Wade já escreveram o roteiro de seis filmes anteriores de Bond, incluindo Die Another Day, Skyfall e Spectre. Em fevereiro, durante entrevista ao The Telegraph, Wade declarou: "Não sei como iria escrever um filme de James Bond agora. As coisas estão se movendo tão rapidamente e isso se torna complicado. Com pessoas como Trump, o vilão de Bond se tornou realidade".
Nos últimos meses, a nova edição do 007 se tornou caos após a saída do diretor Danny Boyle, após desavenças com o ator Daniel Craig, protagonista do filme. A situação foi publicada no perfil oficial de James Bond no Twitter. Danny Boyle pretendia centralizar a nova saga em tensões políticas atuais com a Rússia e abordar uma Guerra Fria moderna, o que não deixou Craig satisfeito.
A data de lançamento, prevista para novembro de 2019, ainda é incerta. As filmagens do projeto, apelidado como Bond 25, deveriam começar em 8 de dezembro, no Reino Unido. As produções de James Bond são notoriamente complexas e envolvem locações caras e destinos difíceis de serem filmados.
O ainda sem nome 25º quinto filme da franquia 007 deverá ser o último com Daniel Craig como James Bond.

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