Roteirista de 'Os Simpsons' adianta detalhes da 30ª temporada

Episódio da 29ª temporada de 'Os Simpsons' Crédito: Fox/Divulgação

Com 29 temporadas, Os Simpsons é a série de animação mais extensa da televisão, e um dos roteiristas, Al Jean, deu uma entrevista à Entertainment Weekly adiantando como serão alguns dos episódios da 30ª temporada, que estreia neste domingo, 30. No Brasil, a série é exibida pela Fox.

Primeiramente, Bart Simpson quase morre. "Ele inventa uma história que foi até o céu e viu Jesus, e todo mundo acredita nele, e isso se torna uma coisa enorme e vira um livro. Homer e Ned então são convidados a transformar isso num filme", conta Jean, dizendo que o episódio é uma sátira ao cinema religioso.

Há um ano, o personagem Apu tem sido alvo de muita discussão, sobre o quanto ele seria um estereótipo dos indianos. Questionado sobre o futuro de Apu, que há meses não aparece num episódio, Jean falou apenas: "Se você pratica bullying e está usando Os Simpsons para praticar bullying, nós não queremos você, você não é um fã de Os Simpsons - e eu vou chutar seu trasieor. Essa é a minha resposta no geral sobre o Apu. E outra coi sa que eu vou dizer: eu vou defender o que Matt Groening disse, e é isso".

A nova temporada também terá a participação de Gal Gadot, a Mulher Maravilha, conforme já havia sido anunciado, mas às referências ao cinema e a televisão não param por aí. Em um dos episódios, Homer tem um "caso" com... a Netflix. O diretor de conteúdo do serviço de streaming, Ted Sarandos, participa do episódio dublando ele mesmo.

"Quando Homer está tentando resistir à série, Ted fala: 'Você quer saber o que Marge asssiste quando você não está por perto? Dramas de crime escandinavos - com nudez'. E Homer diz: 'É por causa da história', e Ted: 'É, claro'", adiantou Jean.

Outro episódio de Os Simpsons vai mostrar o Senhor Burns descobrindo uma fonte da juventude. Ele encontra um "Geriatric Park", uma referência ao filme Jurassic Park, onde pode reverter o processo de envelhecimento usando DNA de dinossauros. "Mas isso pode ter algumas consequências", comenta Jean.