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CINEMA

Roteirista de 'O Rei Leão' original diz estar preocupada com live-action

Linda Woolverton disse que o remake de 'A Bela e a Fera', do qual também fez o roteiro original, não a emocionou

Publicado em 04 de Dezembro de 2018 às 17:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2018 às 17:23
04/12/2018 - Live-action de 'O Rei Leão' estreia em julho de 2019 Crédito: Twitter/Disney
Linda Woolverton, roteirista de O Rei Leão original, se diz preocupada com o remake em live-action de um dos clássicos da Disney. Ela também fez o roteiro de A Bela e a Fera e disse que o filme de 2017, com Emma Watson no papel de Bela, não a emocionou.
Conforme Linda explicou ao podcast do The Hollywood Reporter, a ideia de O Rei Leão foi levada a ela por Jeffrey Katzenberg, diretor de um estúdio no qual ela trabalhou, que experimentou uma traição pessoal por um tio que o levou a "se tornar um homem".
Com esse relato - e com a história de Hamlet, de William Shakespeare, e A Jornada do Herói, de Joseph Campbell, em mente -, ela chegou ao enredo de um filhote de leão cujo pai é morto pelo irmão traidor.
Perguntada sobre como ela se sente sobre o novo O Rei Leão, ela disse: "Eu não sei como vai ser". Sobre A Bela e a Fera, Linda disse que "não ficou totalmente emocionada com o remake". "Eu não achava que era exatamente fiel à mitologia da narrativa", afirmou.

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