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Teatro

Rosi Campos e Rainer Cadete apresentam drama familiar em Vitória

Com texto do argentino Nélson Valente, a peça 'O Louco e a Camisa' traz no elenco os atores Rainer Cadete e Rosi Campos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 set 2018 às 22:23

Publicado em 26 de Setembro de 2018 às 22:23

Peça "O Louco e a Camisa" fala sobre loucura e a convivência familiar Crédito: Caio Gallucci/ Divulgação
A loucura pode muitas vezes depender do ponto de vista. O Louco e a Camisa, espetáculo teatral com texto do argentino Nélson Valente, que ganha duas apresentações em Vitória, nos dias 29 e 30 de setembro, conta a história de uma família que tenta esconder a existência de um filho louco. 
A peça, que está em sua nona temporada em Buenos Aires, traz no elenco da versão brasileira Rainer Cadete, que interpreta Beto, o filho, e ainda Rosi Campos, Ricardo Dantas, Priscilla Squeff e Dudu Pelizzari.
O núcleo familiar é composto pelo pai machista, a mãe submissa e a filha que não aceita a realidade, além do filho, alheio a tudo isso. Para rir e refletir, na trama eles se reúnem para conhecer o novo namorado da filha. A partir daí, a loucura, o preconceito, a convivência familiar, a hipocrisia e a revelação das verdades vem à tona. Em entrevista ao C2, Rainer Cadete, fala sobre a peça e as polêmicas familiares.
Como recebeu o convite para o espetáculo?
Foi muito curioso porque eu fui assistir ao espetáculo a convite do produtor. O Leonardo Miggiorin interpretava o Beto. Assisti e me vi fazendo esse personagem. Adorei o texto porque fala de coisas muito sérias e atuais de forma criativa e bem-humorada. E ainda traz o tema da loucura como pano de fundo. Eu fiz Psicologia e me interessei ainda mais. Aí o espetáculo ganhou uma nova temporada, o Leo tinha outros projetos e eu recebi o convite.
Você já disse em entrevista que os verdadeiros loucos estão fora do hospício. A loucura depende do ponto de vista?
Com certeza. A loucura está nos olhos de quem vê. No final do espetáculo, sem dar spoiler, você fica confuso porque não sabe quem é o louco, ele ou a família. O personagem vem como uma lanterna, iluminando a família, fazendo os integrantes olharem para as próprias sombras. É uma família hipócrita, em que não há diálogo, aí ele vem com toda loucura trazendo verdades.
E como foi a construção desse personagem?
Esse universo já estava dentro de mim. Fiz o Doutor Rafael na novela Amor à Vida, que tinha um relacionamento com Linda (Bruna Linzmeyer), uma menina que tinha autismo. Tive três semanas de ensaio até a estreia e foi bem intenso, mas prazeroso. O Beto é o tipo de personagem que tem alma, aí é muito bom.
Você espera que o público saia com qual sensação ao sair da peça?
É uma mistura de achar engraçado e depois refletir sobre o que está acontecendo com as famílias e os valores que estamos cultivando. Para pensar como estamos tratando a nossa terceira idade, as pessoas diferentes, como é a relação entre homem e mulher, a questão do alpinismo social e a história da loucura, que me encanta muito. Como as pessoas às vezes tidas como loucas não têm participação econômica e política, muitas vezes o discurso delas é roubado. Algumas pessoas vivem até em cárcere privado. Por isso, acho bacana falar sobre isso e me sinto honrado. Acredito que essa peça é uma causa.
SERVIÇO
O Louco e a Camisa
Quando: 29 de setembro às 21h e 30 de setembro às 18h.
Onde: Teatro Universitário da Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
Quanto: térreo R$ 30 (meia); mezanino R$ 20 (meia). Ingressos à venda na bilheteria do teatro e no site www.tudus.com.br. Assinantes de A GAZETA têm 50% de desconto no valor da inteira.
Informações: (27) 3029-2765.

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