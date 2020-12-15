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Literatura

Romances e folhetins de Nelson Rodrigues serão publicados pela HarperCollins

Editora começa a lançar os dez livros do projeto em 2021; o primeiro será 'Asfalto Selvagem: Engraçadinha, Seus Amores e Seus Pecados'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2020 às 18:02

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 18:02

O jornalista, cronista, dramaturgo e escritor Nelson Rodrigues, em São Paulo (SP)
O jornalista, cronista, dramaturgo e escritor Nelson Rodrigues, em São Paulo (SP) Crédito: Acervo UH/Folhapress
A editora HarperCollins Brasil anunciou nesta terça-feira, 15, a aquisição dos romances e folhetins de Nelson Rodrigues (1912-1980). O primeiro título será Asfalto Selvagem: Engraçadinha, Seus amores e Seus Pecados, em fevereiro de 2021. Alguns dos livros do projeto foram assinados pelo autor sob os pseudônimos Suzana Flag e Myrna.
Nos próximos dois anos, a HarperCollins promete publicar as dez obras em romance e folhetins de Nelson Rodrigues, muitos deles há anos fora de catálogo. Também lançará Nelson Rodrigues Por Ele Mesmo, criado a partir de depoimentos e entrevistas do autor, com organização da filha Sonia Rodrigues.

Asfalto Selvagem e adaptações

Dividido em duas partes, Asfalto Selvagem conta a trajetória de Engraçadinha em dois momentos de sua vida: dos 12 aos 18, uma história trágica; e depois dos 30, uma narrativa cômica. A obra já teve duas adaptações para o cinema e para a TV - a mais recente, de 1995, com Alessandra Negrini e Claudia Raia, foi reprisada com sucesso neste ano pelo Canal Viva.
Mais recentemente, também estreou nos cinemas a adaptação de Boca de Ouro, de Daniel Filho, a partir de uma peça do autor.

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