Rolando Boldrin apresenta show em Vila Velha

Rolando Boldrin Crédito: Pierre Yves Refalo/ Divulgação

Muito além de apenas sua história, Rolando Boldrin carrega consigo a de muitos outros. São histórias engraçadas, tristes, emocionantes. Elas são originárias de tipos humanos dos mais diversos. São nordestinos, são paulistas, são mineiros; são pantaneiros, são gaúchos, são sertanejos; são da cidade, são do interior, são da floresta. Mas são todos, acima de tudo, brasileiros.

Apaixonado pelo Brasil e pelo brasileiro, Boldrin deixa isso bem claro em todo momento. Em entrevista por telefone concedida para o Gazeta Online, ele conta um causo que fala que até o nome dele tem a ver com seu amor pela pátria. Fiquei sabendo de um fã a origem do meu nome. Meu pai botou Rolando e eu nunca fui atrás pra saber. Ele teve 12 filhos e todos tinham nomes diferentes, estranhos. O fã era estudado, um magistrado. Ele me disse que pesquisou e descobriu que meu nome significa 'orgulho da terra', que veio do alemão arcaico, diz.

E agora, no ano que completa 60 anos de carreira e 82 de idade, Rolando Boldrin volta ao Estado para apresentar seu espetáculo após exatos 10 anos sem vir. Seu show promete ser muito acolhedor. No palco, ele conta histórias dos mais variados tipos humanos, canta suas músicas e recita poemas num cenário muito caro ao povo do interior. Este cenário, feito por sua esposa Patrícia, é inspirado no seu programa Sr. Brasil, da TV Cultura. Ela faz uma ambientação para o meu show. Então tem uma mesinha, um cafezinho, um bolo pro café, uma santinha, um rádio velho. É uma sala de visita cabocla, de uma casa simples, descreve.

O programa dominical é o orgulho de Rolando. Por ele já passaram praticamente todos os grandes nomes da música brasileira e outros grandes artistas, como Chico Anysio, Dominguinhos, Luiz Gonzaga, Grande Otelo, Milton Nascimento e Almir Sater. Almir inclusive teve sua carreira catapultada após aparecer na primeira versão do programa de Rolando, o Som Brasil, que foi veiculado na Globo entre 1981 e 1983. Almir Sater eu que lancei na televisão. Eu escalei ele no meu primeiro programa, lembra Rolando. Eu sempre promovi essa coisa brasileira, esses cantadores de verdade. Nunca entrou no meu programa sertanejo de alto consumo. Eu até levo artistas assim, mas primeiro que eles entram sem aquela roupa de cowboy, que eu não deixo. Não deixo cantar fantasiado de faroeste. Tem que cantar com roupa normal e tem que cantar música brasileira! Levei Chitãozinho & Xororó, por exemplo. Cantaram, sem chapéu, umas quatro músicas caipiras. Foi o maior sucesso. Mas essas outras porcarias eu não levo, conclui.

Essas "porcarias" a que ele se refere são 90% dos que estão na grande mídia. Mas Rolando Boldrin é um homem de fé e ele tem fé no povo brasileiro. Ele acredita na juventude que faz um trabalho de formiguinha. Existe um tipo de artista que não aparece muito na grande mídia. Tem muitos jovens na música brasileira que nem se preocupam de aparecer na grande mídia. Eles vivem como formiguinha, cantando em festivais de interior, em barzinhos. Eu acredito nessa juventude, completa.

SERVIÇO

Rolando Boldrin

Quando: Sexta (11).

Onde: Área de Eventos Shopping Vila Velha. R. Juscelino Kubitscheck, 323, Divino Espírito Santo, Vila Velha.

Ingressos: de R$ 50 (bronze/ meia) a R$ 150 (mesa ouro/ inteira). Assinantes de A GAZETA têm desconto de 50% no valor da inteira e 10% no valor das mesas. Ingressos à venda pelo site www.tudus.com.br de R$ 50 (bronze/ meia) a R$ 150 (mesa ouro/ inteira). Assinantes de A GAZETA têm desconto de 50% no valor da inteira e 10% no valor das mesas. Ingressos à venda pelo site