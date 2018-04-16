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MÚSICA

Roger Waters anuncia show extra em São Paulo para dia 10 de outubro

Nova apresentação será no dia 10 de outubro com ingressos custando entre R$ 165 a R$ 810

Publicado em 16 de Abril de 2018 às 17:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2018 às 17:58
Roger Waters Crédito: Divulgação/Multishow
Uma nova apresentação da turnê US + Them, de Roger Waters, foi anunciada para o dia 10 de outubro, no Allianz Parque, a arena do Palmeiras, em São Paulo. Os ingressos do show do dia 9 de outubro, em São Paulo, já estão esgotados. Os ingressos custam de R$ 165 a R$ 810.
Para o show do dia 10 de outubro, clientes cartão Elo têm pré-venda exclusiva entre os dias 16 e 18 de abril, começando às 20 horas do dia 16 de abril pela internet e às 12 horas do dia 17 de abril na bilheteria oficial (sem taxa de conveniência: Citibank Hall, em São Paulo) e pontos de venda espalhados pelo Brasil.
Para o público em geral as vendas começam dia 19 de abril, a partir de 00h01 pela internet e às 12 horas na bilheteria oficial (Citibank Hall, em São Paulo) e pontos de venda espalhados pelo Brasil.
O público em geral de Brasília, Salvador, Curitiba e Porto Alegre, podem comprar seus ingressos pela internet nas bilheterias oficiais (sem taxa de conveniência: na Fnac Park Shopping, em Brasília; na Itaipava Arena Fonte Nova, em Salvador; na Fnac, em Curitiba; e na Bilheteria Sunset do Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre) e pontos de venda espalhados pelo Brasil.
ROGER WATERS - US + THEM TOUR SÃO PAULO (SP)

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