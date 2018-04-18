Rogê aposta no balanço com a bandeira da imigração em novo disco

Diáspora negra, a grande jornada da civilização, as imigrações modernas... tudo isso coube em Nômade, novo disco do sambista carioca Rogê, que firma o pé e defende a bandeira do samba suingado.

A ideia do músico, que acumula parcerias com grandes bambas como Arlindo Cruz e Sergio Mendes, era resgatar o balanço e o groove  duas de suas marcas  para que as pessoas pudessem dançar e se divertir. Deu certo.

O cantor ressalta que o novo álbum, composto por onze faixas, é uma sequência do trabalho que ele já havia começado a fazer com o Baile do Brenguelé, lançado também pela Warner em 2014.

A grande diferença é o conceito do Nômade. Quis fazer uma obra fechada, que trouxesse as ligações, as diásporas, as histórias de quem vira imigrante em outro país, mas que também falasse do amor distante, do amigo que foi embora. Minha música sempre me leva a outros lugares. Me sinto um nômade, diz, com uma simpatia típica dos sambistas do Rio.

Em Diáspora Negra, Jorge Aragão surge com sua voz imponente para declamar versos do compositor Nei Lopes, exaltando a beleza da ancestralidade negra. Imigrantes, O Escambau e The Live in America dão uma boa ideia do conceito amarrado no disco, muito bem produzido por Alexandre Kassin.

Transitando há muito tempo pelo universo do balanço e do groove, Rogê percebeu uma carência e sentiu necessidade de resgatar o discurso mais incisivo pró-diversidade.

Sinto falta de argumentos no gênero. Quando cai no samba, falamos de alegria, de festa, mas também de coisa séria. Preferi trazer um conteúdo embutido, até para homeanegear os refugiados mundo afora. O balanço é resistência cultural, as pessoas precisam prestar atenção no que está acontecendo, alerta o músico.

Nômade é encerrado com o Erê Afro Powell, uma ode ao ilustre violonista expoente dos afro-sambas.

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