Rock in Rio: novo espaço tem música tema de Iza, Elza Soares e Titãs

No Rock in Rio o novo espaço tem música tema de Iza, Elza Soares e Titãs Crédito: Reprodução/Instagram @iza

Um das novidades da edição deste ano do Rock in Rio , o espaço "Nave - Nosso Futuro É Agora" terá também sua música própria. Nesta terça-feira, 27, data que marca um mês para o início do festival, as cantoras Iza e Elza Soares, além dos Titãs, se reuniram em um estúdio na zona sul do Rio para gravar a música que irá embalar o projeto inédito.

O espaço ocupará o velódromo do Parque Olímpico da Barra, onde está sendo montada a Cidade do Rock. "A Nave surge dentro de uma vontade do Rock in Rio de voltar a ter uma atração que focasse na construção de um mundo melhor, que fosse a materialização da nossa crença no entretenimento e na música como provocadores de transformação social", diz a vice-presidente do festival, Roberta Medina. As sessões serão encerradas com uma leitura feita pela atriz Fernanda Montenegro.

Com curadoria de Marcello Dantas, a Nave terá um telão de cinco mil metros quadrados e muita interação. As sessões terão 20 minutos de duração e têm por objetivo fazer o público refletir e buscar um mundo mais empático e sustentável. "A gente entendeu que convidar um curador que trabalha com arte poderia ser uma forma muito disruptiva de tocar o público. É uma experiência toda sensorial", explica Roberta.