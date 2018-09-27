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Festival

Rock in Rio 2019 anuncia datas e início da venda de ingressos

Nova edição do festival a ser realizada no Rio de Janeiro ocorre entre os meses de setembro e outubro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2018 às 11:49

Publicado em 27 de Setembro de 2018 às 11:49

. Crédito: Reprodução/Instagram @rockinrio
Quase um ano depois da edição de 2017, o Rock in Rio já começou a esquentar as notícias para a nova versão brasileira do evento, a ser realizada no próximo ano. A começar pelo anúncio das datas de realização e o início das vendas.
A edição do Rock in Rio 2019 já tem data marcada para começar: o festival ocorrerá nos dias 27, 28 e 29 de setembro e 3, 4, 5 e 6 de outubro (um pouco mais "tarde" da versão de 2017, realizada em dois fins de semana entre 15 a 24 ).
Assim como nos outros anos, o Rock in Rio 2019 dará início às vendas dos ingressos antes mesmo do anúncio do line-up completo do festival. O Rock in Rio Card, cujo valor não foi revelado, começa a ser vendido no dia 12 de novembro, a partir das 19h, pelo site Ingresso.com.
ROCK IN RIO 2019
Por enquanto, muito pouco. Anitta, escolhida na base do "poder da voz do povo", já que foi tão pedida na edição de 2017, após o cancelamento em cima da hora do show de Lady Gaga, é a primeira confirmada no line-up. A funkeira também se apresentou na versão lisboeta do festival, realizada neste ano.
A novidade do espaço, novamente realizado no Parque Olímpico, é uma área chamada Espaço Favela, na qual serão realizados shows com artistas de comunidades do Rio de Janeiro.
ROCK IN RIO 2017
A edição de 2017 do festival teve, como ponto alto, a responsabilidade por trazer a banda The Who pela primeira vez ao Brasil (e possivelmente a última). Em contrapartida, a ausência de Lady Gaga, cuja apresentação, marcada para o primeiro dia e cancelada na véspera, obrigou o festival a repetir a atração do dia seguinte, Maroon 5 - sim, foram duas noites capitaneadas pela banda de Adam Levine.

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