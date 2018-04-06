Ritmos regionais e pop em disco de estreia de Manoel Magalhães

A música pode consertar grandes estragos ao longo da vida. É justamente essa a ideia da primeira investida solo do músico fluminense Manoel Magalhães, Consertos em Geral. Mas apesar disso, Manoel não tem expectativa de seu álbum ser uma fábrica de emoções em grande escala. Se eu conseguir ajudar a consertar o que uma pequena clientela sente, já meu dou por satisfeito, diz o músico.

Consertos em Geral é uma mistura entre música pop, rock e regionalidade que faz uma homenagem ao ofício do compositor popular, com influências que vão de Maurício Pereira, Itamar Assumpção, Renato Teixeira e Jards Macalé até chegar a George Harrison e os Beatles. As canções transitam entre baladas pop, como Fica e Espelho, faixas com ritmos regionais, como Hoje Eu Não Sei" e Domicílio, e rock com pitadas jazzy do saxofone, em Pra Gravar Na Sua Secretária Eletrônica e Azar.

Mas queria uma música simples, criar uma canção mais universal, que qualquer um pode ouvir. No disco tem algo de música caipira, com vozes de dupla sertaneja. É estrutura musical de raiz, explica o músico em entrevista ao C2.

O disco começou a ser criado em 2014, quando Manoel, músico que carrega experiências de outras bandas desde 2002, viu mudar sua vontade de composições. Cena conhecida da cena musical alternativa carioca, Manoel já passou por bandas como Polar, Harmada e Columbia.

Milito nesse meio há muito tempo mas sentia muita vontade de fazer algo meu, escrever as músicas sem o aparato de banda, sem ter que dividir uma ideia. Sempre gostei de escrever músicas, mas elas sempre tinham espírito de uma banda, com arranjos, e, no final, elas soavam diferentes do que eu originalmente pensava. Não era algo ruim, mas não era algo totalmente meu, conta Manoel.

O disco de estreia traz nove faixas autorais e foi produzido pelo próprio Manoel em parceria com o multi-instrumentista Clower Curtis. A cantora Vivian Benford faz participação nos vocais nas canções Azar, Tudo Que Não For Agora e Campos. Consertos em Geral ainda conta com o pianista e sanfonista Antonio Guerra, o saxofonista Marcelo Cebukin, o violoncelista Mateus Ceccato, o trompetista Aquiles Moraes e o percussionista Gustavo Krebs.

Até lançar esse álbum, fui meio que burilando. O processo de fazer um disco é algo muito doloroso. Eu tenho dificuldade de olhar a coisa pronta e ficar satisfeito. Mas acho que levou o que tempo que tinha que ser. Foi um grande processo de entender o que o disco significava, quais músicas eu queria colocar. Acho que foi um processo de amadurecimento para encontrar minha própria voz, reflete Manoel.

Com produção independente, as canções foram gravados entre o home studio de Manoel e o estúdio de Clower Curtis. E o trabalho intimista se reflete nas composições e arranjos. Acho que a tecnologia facilita porque deixa o processo mais democrático. Você pode fazer um disco em casa, gravar e distribuir pelo streaming. Antigamente era impossível fazer um disco sem passar por uma gravadora, diz.

Capa do CD "Consertos em Geral" Crédito: Fabio Seixo/Divulgação





CONFIRA

Consertos em Geral

Manoel Magalhães

Independente, 9 faixas.