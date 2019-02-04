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POLÊMICA

Rihanna ironiza Super Bowl após recusar realizar show do intervalo

Cantora publicou vídeos no Instagram mostrando-se despreocupada com a final da NFL

Publicado em 

04 fev 2019 às 20:44

Publicado em 04 de Fevereiro de 2019 às 20:44

Rihanna para Fenty Crédito: Reprodução/ Instagram
Enquanto milhões de pessoas ao redor do mundo assistiam ao Super Bowl, Rihanna parecia não se importar com a final da NFL entre o New England Patriots e o Los Angeles Rams.
Na noite de domingo, 3, a cantora publicou um story no Instagram ironizando o Super Bowl. Ela está dentro de um avião e, enquanto grava o vídeo, é possível ouvir passageiros ao fundo perguntando a respeito do jogo. Um texto na tela diz: "Como podemos assistir ao Super Bowl no voo?". Ela acrescenta a palavra "Eu" e exibe desinteresse, sem expressar reação.
Em um segundo vídeo, Rihanna filma um passageiro e adiciona um adesivo escrito "weirdo", "esquisito" em português.
No terceiro e último story, a cantora escreve: "Para vocês que acharam que eu estava assistindo ao Super Bowl. Estamos nos fortalecendo". Embaixo, um desenho de Colin Kaepernick relembra a polêmica envolvendo o ex-quarterback do San Francisco 49ers, que se ajoelhou durante o hino nacional como forma de protesto contra a violência policial com negros em 2016. O ato foi reprovado pelo presidente Donald Trump, que pediu aos donos das franquias que demitissem todos os atletas da NFL que apoiassem o movimento. Desde então, Kaepernick não conseguiu emprego na modalidade.
A cantora Rihanna recusou o convite em apoio ao jogador, abrindo espaço para o Maroon 5 se apresentar na noite de domingo.
04/02/2019 - A cantora Rihanna se posicionou contra o Super Bowl Crédito: Instagram Stories / @badgalriri

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