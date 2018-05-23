Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
CULTURA

Revista 'Interview', fundada por Andy Warhol, anuncia falência

Publicação era conhecida por suas reportagens e editoriais com figuras importantes da cena pop, como David Bowie e Kendrick Lamar

Publicado em 23 de Maio de 2018 às 16:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2018 às 16:07
Fundada em 1969 pelo artista norte-americano Andy Warhol, a revista Interview declarou falência nesta segunda-feira, 21. A publicação, apelidada de "bola de cristal do pop", ficou conhecida por documentar algumas das histórias mais interessantes do universo das artes e da cultura, mas, nos últimos anos, enfraqueceu graças à má administração financeira e uma série de processos de ex-funcionários.
Nomes como o ex-diretor editorial da revista, Fabien Baron, o diretor criativo Karl Templer e a representante de vendas Jane Katz estão entre os profissionais que entraram com ações contra a Interview, acusada de dever pagamentos a uma lista extensa de profissionais, acumulando uma divida milionária. Em 1987, logo após a morte de Warhol, o título foi comprado pelo bilionário Peter Brant. Em 2008, a revista foi relançada, desta vez sob o comando de Baron e da ex-mulher de Brant, Sandra Brant. Quando sua filha, Kelly Brant, assumiu a liderança é que os negócios desandaram, segundo contam ex-funcionários.
"A empresa estava funcionando em meio a uma perda financeira, e estava financiando suas perdas e custos por meio de empréstimos. Os gastos continuaram a acumular, e a empresa não achou que sua condição financeira fosse melhorar em um futuro próximo", afirmou a porta-voz da publicação ao WWD. Ela garantiu ainda que todas as dívidas serão liquidadas de acordo com a lei.
Entre as capas icônicas da Interview, estão ícones da moda e da cultura pop mundial, como David Bowie, Madonna, Grace Jones, Leonardo DiCaprio, Kendrick Lamar e Kim Kardashian - vestida como Jackie O na edição de setembro de 2017.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dois acidentes deixam 5 feridos em Itapemirim e Rio Novo do Sul
Dois acidentes deixam cinco feridos no Sul do ES em menos de 12 horas
Polícia investiga atropelamento de cadela em Santa Maria de Jetibá
Vídeo mostra caminhonete atropelando cadela no ES; polícia investiga
Carteira de trabalho digital.
Carteira assinada segue valiosa, mas liberdade de escolha também passou a ser

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados