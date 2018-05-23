Revista 'Interview', fundada por Andy Warhol, anuncia falência

Fundada em 1969 pelo artista norte-americano Andy Warhol, a revista Interview declarou falência nesta segunda-feira, 21. A publicação, apelidada de "bola de cristal do pop", ficou conhecida por documentar algumas das histórias mais interessantes do universo das artes e da cultura, mas, nos últimos anos, enfraqueceu graças à má administração financeira e uma série de processos de ex-funcionários.

Nomes como o ex-diretor editorial da revista, Fabien Baron, o diretor criativo Karl Templer e a representante de vendas Jane Katz estão entre os profissionais que entraram com ações contra a Interview, acusada de dever pagamentos a uma lista extensa de profissionais, acumulando uma divida milionária. Em 1987, logo após a morte de Warhol, o título foi comprado pelo bilionário Peter Brant. Em 2008, a revista foi relançada, desta vez sob o comando de Baron e da ex-mulher de Brant, Sandra Brant. Quando sua filha, Kelly Brant, assumiu a liderança é que os negócios desandaram, segundo contam ex-funcionários.

"A empresa estava funcionando em meio a uma perda financeira, e estava financiando suas perdas e custos por meio de empréstimos. Os gastos continuaram a acumular, e a empresa não achou que sua condição financeira fosse melhorar em um futuro próximo", afirmou a porta-voz da publicação ao WWD. Ela garantiu ainda que todas as dívidas serão liquidadas de acordo com a lei.