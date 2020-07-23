Revelação mineira, Nathan Itaborahy lança seu 1º disco, 'Sentado No Céu'

Cantor, compositor, ser socialmente engajado, escritor, amante das artes e da natureza. Confesso ser difícil traçar um único perfil de Nathan Itaborahy, revelação da música mineira que está lançando o seu primeiro álbum solo, "Sentado no Céu", disponível nas plataformas digitais.
Morador de Juiz de Fora (MG), o "cantautor", como gosta de se apresentar, coleciona mais de 70 composições, sendo que dessas, 28 já foram gravadas por outros artistas mineiros como Clara Castro, Douglas Poerner e Renato Da Lapa.
Questionado sobre o apelido, Itaborahy não se faz de rogado e define o pseudônimo de maneira ainda mais mais ampla, misturando literatura e música. "Minhas composições tocam em questões existenciais, políticas e éticas que atravessam a nossa vida em algum momento. É uma poesia bem confessional e autobiográfica. Mas cada música tem sua própria inspiração, sua inquietação, suspira.
Simbolismos à parte, "Sentado no Céu" traz 12 faixas que flertam com o intimismo visto em trabalhos de pessoas que são referências para a carreira de Nathan, como Gilberto Gil ("meu grande mestre"), Caetano Veloso e Milton Nascimento. "É um disco bem pessoal. De alguma maneira, minha presença - seja como compositor, músico ou produtor - é muito forte ao longo do álbum. Isso tem muito a ver com o processo, com essa coisa de fazer um pouco de tudo para conseguir executar os projetos e também com uma liberdade de estar assinando o disco, de ser um território poético meu", filosofa.
Perguntamos a Nathan Itaborahy quais músicas de "Sentado no Céu" ele considera imperdíveis. A resposta, lógico, foi baseada em afetividade, o que denota um artista antenado com o sentimento do público.
"Destaco faixas que tem sonoridades muito diferentes: primeiro, Amo Ana ano afora, o momento mais sentimental e puro do disco, uma canção que pode ser vista como uma carta de amor. Gosto muito também de Eu Quero me Livrar de Mim, um rock n' roll cheio de camadas, vozes e momentos e que é um desabafo sobre os tantos conflitos do eu-social com o eu-essência."
IRRACIONAL
Outro destaque do EP é Macaco Véio (parceria de Nathan com Rogério Arantes), primeiro single do álbum e lançado em complemento com um clipe, que foi gravado de maneira colaborativa, com imagens enviadas por 38 pessoas em suas casas na quarentena. A canção fala sobre o nosso lado louco, um alterego na figura de macaco. Uma clara metáfora às feras que nos habitam e que vivem brigando com o nosso lado disciplinado.
"Sentado no Céu" também saiu do projeto graças a um financiamento coletivo, uma forma, segundo o cantor, de observar que outras pessoas sempre estão dispostas a apoiar empreitadas artísticas.
"Fiz uma lista com amigos, companheiros de trabalho e parentes que tinham algum envolvimento com minha trajetória e mandei um áudio de whatsapp para cada um, falando um pouco dessa intenção. A campanha fluiu superbem e tive o apoio de 126 pessoas, que viabilizaram a gravação do CD", explica, argumentando que o momento sugere que muitos artistas administrem suas carreiras de maneira independente.
"Estamos assistindo um desmonte das políticas públicas ligadas à cultura. Esse tipo de estratégia, como o financiamento coletivo, passa a ser fundamental para a sobrevivência dos tantos projetos. Em tempos de internet, streaming e tantas conexões mundo afora, temos que voltar a olhar par o lado, ter pé no chão e acreditar nas relações concretas que construímos com nosso trabalho", complementa.