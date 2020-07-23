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Música

Revelação mineira, Nathan Itaborahy lança seu 1º disco, 'Sentado No Céu'

Com 12 faixas que flertam com o intimismo, disco está disponível para download nas plataformas digitais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2020 às 08:57

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 08:57

O poeta, compostior e cantor Nathan Itaborahy está lançando " Crédito: Instagram/@nathanitaborahy/@claracastrooficial
Cantor, compositor, ser socialmente engajado, escritor, amante das artes e da natureza. Confesso ser difícil traçar um único perfil de Nathan Itaborahy, revelação da música mineira que está lançando o seu primeiro álbum solo, "Sentado no Céu", disponível nas plataformas digitais. 
Morador de Juiz de Fora (MG), o "cantautor", como gosta de se apresentar, coleciona mais de 70 composições, sendo que dessas, 28 já foram gravadas por outros artistas mineiros como Clara Castro, Douglas Poerner e Renato Da Lapa.
Questionado sobre o apelido, Itaborahy não se faz de rogado e define o pseudônimo de maneira ainda mais mais ampla, misturando literatura e música. "Minhas composições tocam em questões existenciais, políticas e éticas que atravessam a nossa vida em algum momento. É uma poesia bem confessional e autobiográfica. Mas cada música tem sua própria inspiração, sua inquietação, suspira.

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Simbolismos à parte, "Sentado no Céu" traz 12 faixas que flertam com o intimismo visto em trabalhos de pessoas que são referências para a carreira de Nathan, como Gilberto Gil ("meu grande mestre"), Caetano Veloso e Milton Nascimento. "É um disco bem pessoal. De alguma maneira, minha presença - seja como compositor, músico ou produtor - é muito forte ao longo do álbum. Isso tem muito a ver com o processo, com essa coisa de fazer um pouco de tudo para conseguir executar os projetos e também com uma liberdade de estar assinando o disco, de ser um território poético meu", filosofa.
Perguntamos a Nathan Itaborahy quais músicas de "Sentado no Céu" ele considera imperdíveis. A resposta, lógico, foi baseada em afetividade, o que denota um artista antenado com o sentimento do público. 
"Destaco faixas que tem sonoridades muito diferentes: primeiro, Amo Ana ano afora, o momento mais sentimental e puro do disco, uma canção que pode ser vista como uma carta de amor. Gosto muito também de Eu Quero me Livrar de Mim, um rock n' roll cheio de camadas, vozes e momentos e que é um desabafo sobre os tantos conflitos do eu-social com o eu-essência."

IRRACIONAL

Outro destaque do EP é Macaco Véio (parceria de Nathan com Rogério Arantes), primeiro single do álbum e lançado em complemento  com um clipe, que foi gravado de maneira colaborativa, com imagens enviadas por 38 pessoas em suas casas na quarentena. A canção fala sobre o nosso lado louco, um alterego na figura de macaco. Uma clara metáfora às feras que nos habitam e que vivem brigando com o nosso lado disciplinado.
"Sentado no Céu" também saiu do projeto graças a um financiamento coletivo, uma forma, segundo o cantor,  de observar que outras pessoas sempre estão dispostas a apoiar empreitadas artísticas. 
"Fiz uma lista com amigos, companheiros de trabalho e parentes que tinham algum envolvimento com minha trajetória e mandei um áudio de whatsapp para cada um, falando um pouco dessa intenção. A campanha fluiu superbem e tive o apoio de 126 pessoas, que viabilizaram a gravação do CD", explica, argumentando que o momento sugere que muitos artistas administrem suas carreiras de maneira independente. 
"Estamos assistindo um desmonte das políticas públicas ligadas à cultura. Esse tipo de estratégia, como o financiamento coletivo, passa a ser fundamental para a sobrevivência dos tantos projetos. Em tempos de internet, streaming e tantas conexões mundo afora, temos que voltar a olhar par o lado, ter pé no chão e acreditar nas relações concretas que construímos com nosso trabalho", complementa.

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