Resistência negra: Mucane celebra 25 anos com programação cultural

No dia 13 de maio de 1993, Vitória ganhou um espaço dedicado à história, arte e memória da cultura afrodescendente. Batizado de Museu Capixaba do Negro Verônica da Pas, também conhecido como Mucane, o local completa 25 anos e comemora a data com uma programação cultural intensa que começa nesta quarta e vai até o dia 13 de maio. Música, arte, dança e debates, que unem a tradição e o contemporâneo, vão movimentar o museu.

Para abrir a lista de atrações, será aberta a exposição UJUZI: Conhecimento é Poder, do Coletivo UHURU. Já no dia 13, quem fecha o evento é o rapper paulista Rincon Sapiência, que apresenta as canções do seu álbum de estreia, Galanga Livre.

Nosso objetivo é mostrar a importância desse lugar. É um local de resistência. Nosso debate não é restrito à população negra, esse é um debate que todo mundo precisa participar. Estamos aqui para falar de memórias, culturas e tudo que atravessa a população negra de alguma maneira. Entendemos que cultura é política. Conhecimento é poder. Dia 13 é o Dia da Abolição da Escravatura, mas é uma abolição inacabada. Não houve libertação do povo negro. Continuamos aprisionados de outras maneiras, diz a coordenadora do museu, Thaís Souto Amorim.

PROGRAMAÇÃO

Concebida pelo Coletivo UHUR, a mostra UJUZI: Conhecimento é Poder reúne grafite, vídeo mapping, artes plásticas e simbologias africanas. A mostra traz luz à questão da afro diáspora, não negligenciando o histórico de escravidão, mas dando foco para as potencialidades contidas nesse grupo étnico e sua ancestralidade.

A exposição nasceu da necessidade de tratar a história do povo preto com sinceridade, dando ênfase e os louros ao conhecimento que rege nosso mundo e que se originou no continente mãe, conta Starley Bomfim Silva, curador da exposição do coletivo formado ainda por Adelson Boris, Johnson Sudré, Luhan Gaba, Mina Afrofuturística, Negah Suh.

No dia 13, dia do aniversário do museu, ainda será realizada a programação cultural Memória e Resistência. O Coletivo Emaranhado abre as comemorações do dia com a performance Kalunga, que conta uma história autoral sobre a relação do homem com a divindade Iemanjá.

No mesmo dia, a cantora Monique Rocha faz uma homenagem a Clara Nunes no show O Canto da Guerreira. O rapper Rincon Sapiência é quem encerra o dia festivo com seu som que passeia por influências da negritude com pitadas de rock.

SERVIÇO

Exposição

Abertura quarta (09), às 19h

Abertura da exposição UJUZI: Conhecimento é Poder, do Coletivo UHURU. A visitação acontece de 10 de maio a 14 de julho (terça a sexta-feira, das 13h às 18h, e sábado, das 10h às 14h).

Debate

Quinta (10), sexta (11) e sábado (12), às 9h e às 14h

Mediação Desconstrução do 13 de Maio.

Memória e Resistência

Domingo (13), a partir das 16h