Regional da Nair traz Molejão para festa de 10 anos da roda de samba

Convidado especial da festa de 10 anos da roda de samba Regional da Nair, o grupo carioca Molejo traz seu samba diferente para Vitória, neste sábado (17), com um show repleto de hits. Comandada por Anderson Leonardo e Andrezinho, a banda, que completa 30 anos de carreira, promove no palco uma viagem no tempo com seus hinos que dominaram as paradas de sucessos nos anos 1990, como Cilada, Paparico e Dança da Vassoura.
O grupo passou algum tempo longe dos holofotes, mas caiu no gosto do público novamente impulsionado pelo poder da internet. Molejo é melhor que Beatles é um meme que se espalhou pelas redes sociais, assim como a versão de Despacito que a banda criou.
A internet ajuda a divulgar o nosso trabalho. Ficamos felizes com esse retorno. São 30 anos na estrada, mas continuamos batalhando, entre altos e baixos. Ainda temos muita lenha pra queimar, diz Anderson Leonardo, vocalista da banda, em entrevista por telefone ao C2.
No palco, o Molejo vai realizar um verdadeiro baile, indo do sertanejo ao samba, sempre com muita irreverência, marca registrada do grupo. Interagimos o tempo inteiro com o público, por isso um show nosso nunca é igual ao outro. Como é o aniversário da Regional da Nair, vamos fazer uma festa, vale tudo com muito alegria, adianta.
O grupo se apresenta com Andrezinho, que depois de sete anos afastado retornou à banda no ano passado. Ele voltou já vai fazer um ano. Depois de um tempo, a gente começa a analisar que o legal no nosso som é que ele é único, e para isso, um depende do outro. Para ter esse entrosamento, nossa relação tem que ser de irmandade, diz Anderson.
ANIVERSÁRIO
O evento marca a comemoração de 10 anos da roda de samba Regional da Nair. Fizemos uma pesquisa nas redes sociais com os fãs da Regional para saber quem eles queriam na nossa comemoração de 10 anos e o Molejo foi o grupo mais votado, conta Caetano Monteiro, um dos integrantes da roda de samba.
Fundado no Centro em janeiro de 2008 por 15 amigos, o grupo ganhou força e já se apresentou mais de 130 vezes. Atualmente, chega a reunir cerca de 10 mil pessoas no Carnaval de Vitória. Ao longo de 2018, a Regional fará várias apresentações especiais para celebrar a data.
Gostamos de comemoração, então vamos aproveitar essa oportunidade com uma programação recheada até dezembro. Estamos em êxtase, diz Caetano.
REGIONAL DA NAIR + MOLEJO
Atrações: Orquestra de Rua Ammor e DJ Nelsin.
Quando: sábado (17), a partir das 22h.
Onde: Ilha Shows, Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória.
Ingressos: R$ 50 (pista/ meia); R$ 80 (área vip/ meia). Assinantes de A GAZETA têm 60% de desconto sobre o valor da inteira. À venda no site Blueticket.com.br.
Informações: www.instagram.com/regionaldanair