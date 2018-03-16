Regional da Nair traz Molejão para festa de 10 anos da roda de samba

Convidado especial da festa de 10 anos da roda de samba Regional da Nair, o grupo carioca Molejo traz seu samba diferente para Vitória, neste sábado (17), com um show repleto de hits. Comandada por Anderson Leonardo e Andrezinho, a banda, que completa 30 anos de carreira, promove no palco uma viagem no tempo com seus hinos que dominaram as paradas de sucessos nos anos 1990, como Cilada, Paparico e Dança da Vassoura.

O grupo passou algum tempo longe dos holofotes, mas caiu no gosto do público novamente impulsionado pelo poder da internet. Molejo é melhor que Beatles é um meme que se espalhou pelas redes sociais, assim como a versão de Despacito que a banda criou.

A internet ajuda a divulgar o nosso trabalho. Ficamos felizes com esse retorno. São 30 anos na estrada, mas continuamos batalhando, entre altos e baixos. Ainda temos muita lenha pra queimar, diz Anderson Leonardo, vocalista da banda, em entrevista por telefone ao C2.

No palco, o Molejo vai realizar um verdadeiro baile, indo do sertanejo ao samba, sempre com muita irreverência, marca registrada do grupo. Interagimos o tempo inteiro com o público, por isso um show nosso nunca é igual ao outro. Como é o aniversário da Regional da Nair, vamos fazer uma festa, vale tudo com muito alegria, adianta.

O grupo se apresenta com Andrezinho, que depois de sete anos afastado retornou à banda no ano passado. Ele voltou já vai fazer um ano. Depois de um tempo, a gente começa a analisar que o legal no nosso som é que ele é único, e para isso, um depende do outro. Para ter esse entrosamento, nossa relação tem que ser de irmandade, diz Anderson.

ANIVERSÁRIO

O evento marca a comemoração de 10 anos da roda de samba Regional da Nair. Fizemos uma pesquisa nas redes sociais com os fãs da Regional para saber quem eles queriam na nossa comemoração de 10 anos e o Molejo foi o grupo mais votado, conta Caetano Monteiro, um dos integrantes da roda de samba.

Fundado no Centro em janeiro de 2008 por 15 amigos, o grupo ganhou força e já se apresentou mais de 130 vezes. Atualmente, chega a reunir cerca de 10 mil pessoas no Carnaval de Vitória. Ao longo de 2018, a Regional fará várias apresentações especiais para celebrar a data.

Gostamos de comemoração, então vamos aproveitar essa oportunidade com uma programação recheada até dezembro. Estamos em êxtase, diz Caetano.

REGIONAL DA NAIR + MOLEJO

Atrações: Orquestra de Rua Ammor e DJ Nelsin.

Quando: sábado (17) , a partir das 22h.

Onde: Ilha Shows, Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória.