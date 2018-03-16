Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Show

Regional da Nair traz Molejão para festa de 10 anos da roda de samba

A roda de samba capixaba celebra seu aniversário e recebe o Molejo para uma noite repleta sucessos do pagode carioca dos anos 90

Publicado em 16 de Março de 2018 às 20:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2018 às 20:13
Convidado especial da festa de 10 anos da roda de samba Regional da Nair, o grupo carioca Molejo traz seu samba diferente para Vitória, neste sábado (17), com um show repleto de hits. Comandada por Anderson Leonardo e Andrezinho, a banda, que completa 30 anos de carreira, promove no palco uma viagem no tempo com seus hinos que dominaram as paradas de sucessos nos anos 1990, como Cilada, Paparico e Dança da Vassoura.
O grupo passou algum tempo longe dos holofotes, mas caiu no gosto do público novamente impulsionado pelo poder da internet. Molejo é melhor que Beatles é um meme que se espalhou pelas redes sociais, assim como a versão de Despacito que a banda criou.
A internet ajuda a divulgar o nosso trabalho. Ficamos felizes com esse retorno. São 30 anos na estrada, mas continuamos batalhando, entre altos e baixos. Ainda temos muita lenha pra queimar, diz Anderson Leonardo, vocalista da banda, em entrevista por telefone ao C2.
No palco, o Molejo vai realizar um verdadeiro baile, indo do sertanejo ao samba, sempre com muita irreverência, marca registrada do grupo. Interagimos o tempo inteiro com o público, por isso um show nosso nunca é igual ao outro. Como é o aniversário da Regional da Nair, vamos fazer uma festa, vale tudo com muito alegria, adianta.
O grupo se apresenta com Andrezinho, que depois de sete anos afastado retornou à banda no ano passado. Ele voltou já vai fazer um ano. Depois de um tempo, a gente começa a analisar que o legal no nosso som é que ele é único, e para isso, um depende do outro. Para ter esse entrosamento, nossa relação tem que ser de irmandade, diz Anderson.
ANIVERSÁRIO
O evento marca a comemoração de 10 anos da roda de samba Regional da Nair. Fizemos uma pesquisa nas redes sociais com os fãs da Regional para saber quem eles queriam na nossa comemoração de 10 anos e o Molejo foi o grupo mais votado, conta Caetano Monteiro, um dos integrantes da roda de samba.
Fundado no Centro em janeiro de 2008 por 15 amigos, o grupo ganhou força e já se apresentou mais de 130 vezes. Atualmente, chega a reunir cerca de 10 mil pessoas no Carnaval de Vitória. Ao longo de 2018, a Regional fará várias apresentações especiais para celebrar a data.
Gostamos de comemoração, então vamos aproveitar essa oportunidade com uma programação recheada até dezembro. Estamos em êxtase, diz Caetano.
REGIONAL DA NAIR + MOLEJO
Atrações: Orquestra de Rua Ammor e DJ Nelsin.
Quando: sábado (17), a partir das 22h.
Onde: Ilha Shows, Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória.
Ingressos: R$ 50 (pista/ meia); R$ 80 (área vip/ meia). Assinantes de A GAZETA têm 60% de desconto sobre o valor da inteira. À venda no site Blueticket.com.br.
Informações: www.instagram.com/regionaldanair

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 26/04/2026
Editais e Avisos - 26/04/2026
Imagem de destaque
Trump é retirado às pressas após tiros serem ouvidos durante jantar em Washington

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados