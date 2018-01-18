Regional da Nair completa 10 anos de samba e amizade

Primeiro registro da Regional, na casa da Nair Crédito: William Sossai

Dezenove de janeiro de 2008, em um apartamento no Parque Moscoso, em Vitória. Um grupo de 15 amigos se reúne para jogar conversa fora e brincar com a música. Foi assim que surgiu a Regional da Nair, roda de samba mais famosa do Espírito Santo, que completa na sexta-feira (19) dez anos, arrastando multidões também no bloco que sai durante o carnaval.

A Regional nasceu de amigos que queriam se encontrar. Nunca nem passou pela nossa cabeça lá no início que pudesse tomar essa proporção que tomou nos dias de hoje, comenta o jornalista Vitor Lopes, um dos fundadores da roda de samba.

O grupo começou quando o próprio Vitor, então com 23 anos, comprou seu primeiro cavaquinho, convidando os amigos para fazer um som diferente da música pop que os outros jovens costumavam escutar nos rocks da época. O ponto escolhido para o encontro foi o apartamento de uma das amigas do jornalista, chamada de Nair  daí o nome que a roda passou a carregar. Uma canção de Paulinho da Viola, Foi um Rio que Passou em Minha Vida, foi a primeira música tocada pelo grupo.

Roda cresceu e atrai um público cada vez maior Crédito: Andrea Fortunato

A cada vez que eles se reuniam, fosse na casa da Nair, no bar ou na rua, mais gente se juntava aos amigos do samba. Um amigo foi chamando o outro, que chamou o outro. É amigo chamando amigo e a roda foi crescendo. A gente sempre teve não a música em primeiro lugar, mas a amizade e o desejo de se ver como prioridades, destaca o fundador da Regional, que chega a juntar até mais de 5 mil pessoas no Carnaval.

Celebração

Foi para o Carnaval que o grupo deixou para comemorar esse aniversário tão especial. Na data, o bloco da Regional vai se reunir com mais músicos no centro da Capital.

Vamos deixar para a melhor data possível, que é o carnaval. A gente vem com uma bateria organizada, com o mestre Léo de Paula, que mora na Rússia e é formado em percussão erudita, para alegria e segurança de todo mundo, comemora o jornalista.

Nesses 10 anos, a Regional já se apresentou mais de 130 vezes  todo o cachê que o grupo recebe é revertido para fazer o bloco gratuito, segundo os membros. Desde 2014, o Regionalzinho da Nair, voltado para as crianças, também sai no carnaval.

Com o sucesso, a Regional acabou virando tema de um trabalho acadêmico que estudava as interações do grupo com o público  antes, os convites eram feitos boca a boca, por e-mail ou no saudoso Orkut.

O grupo que sacode o Centro há uma década agora quer se transformar em um incentivador da cultura na cidade. É o que queremos para os próximos 10 anos. Pode ser um incentivo financeiro, pode ser a escrita de um projeto para um edital de cultura, ajudar a criar novos blocos, ensinar, tocar junto, ajudar na produção de CDs. Ou seja, incentivar bons projetos pela cidade, afirma Vitor.