Reese Whiterspoon negocia continuação de 'Legalmente Loira'

Reese Whiterspoon está em conversas com produtores para uma continuação de Legalmente Loira, filme da MGM que poderia também ter a produção conjunta de Hello Sunshine, produtora da atriz, de acordo com o The Hollywood Reporter. Kristen Smith e Karen McCullah, que escreveram o primeiro filme, também estudam retornar para o terceiro filme, junto com o produtor Marc Platt.
Ainda não se sabe quais membros do elenco original, além de Reese, poderão participar de um possível Legalmente Loira 3. Atualmente, a atriz está filmando a segunda temporada de Big Little Lies, série da HBO da qual também é uma das produtoras-executivas.