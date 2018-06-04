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Reese Whiterspoon negocia continuação de 'Legalmente Loira'

Kristen Smith e Karen McCullah, que escreveram o primeiro filme, também estudam retornar para o terceiro filme, junto com o produtor Marc Platt

Publicado em 04 de Junho de 2018 às 19:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2018 às 19:18
Reese Whiterspoon negocia continuação de 'Legalmente Loira' Crédito: Reprodução
Reese Whiterspoon está em conversas com produtores para uma continuação de Legalmente Loira, filme da MGM que poderia também ter a produção conjunta de Hello Sunshine, produtora da atriz, de acordo com o The Hollywood Reporter. Kristen Smith e Karen McCullah, que escreveram o primeiro filme, também estudam retornar para o terceiro filme, junto com o produtor Marc Platt.
Ainda não se sabe quais membros do elenco original, além de Reese, poderão participar de um possível Legalmente Loira 3. Atualmente, a atriz está filmando a segunda temporada de Big Little Lies, série da HBO da qual também é uma das produtoras-executivas.

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