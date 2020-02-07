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Majestades do samba

Rainhas do Carnaval de Vitória param o trânsito. Confira as fotos

As representantes de todas as escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval de Vitória posaram para as lentes de Ricardo Medeiros, fotógrafo de A Gazeta, e mostraram que estão preparando para os desfiles no Sambão do Povo, na próxima semana

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 19:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2020 às 19:55
  Crédito: Ricardo Medeiros
Nem se quisessem, as rainhas de bateria do Grupo Especial do Carnaval de Vitória conseguiriam passar despercebidas pelas ruas da cidade. E não é para menos que as bonitas pararam o trânsito (literalmente!) da Capital na última semana, em ensaio especial para o Divirta-se, seção de entretenimento de A GAZETA.
Se não bastasse, alguém as parava para pedir foto, elogiar ou transmitir boas vibrações. Olha que vocês ainda vão causar um acidente aqui, hein (risos), chegou a brincar um vendedor de frutas que estava no local e viu todo o movimento carnavalesco de camarote.
As sete musas das escolas de elite do sambódromo, que já estão com a energia do samba à flor da pele, rompem a fase final para o sinal verde da passarela do samba no sábado de carnaval, dia 15 de fevereiro. Prometem fazer bonito e encantar  de novo  os foliões do Estado.
Schyley Moura (Jucutuquara), Keyciane Rodnitzky (São Torquato), Fernanda Figueiredo (MUG), Rose de Oliveira (Piedade) e Fabíola Monteiro (Boa Vista): rainhas do Grupo Especial do Carnaval de Vitória 2020 Crédito: Ricardo Medeiros
Fernanda Figueredo (MUG), Fabíola Monteiro (Boa Vista), Rose de Oliveira (Piedade), Keyciane Rodnitzky (São Torquato), Schyrley Moura (Jucutuquara): rainhas do Grupo Especial do Carnaval de Vitória 2020 Crédito: Ricardo Medeiros
Fabíola Monteiro (Boa Vista), Juliany Wingler Thomaz (Imperatriz do Forte), Schyrley Moura (Jucutuquara), Rose de Oliveira (Piedade), Rayane Rosa (Novo Império) e Fernanda Figueredo (MUG): rainhas do Grupo Especial do Carnaval de Vitória 2020 Crédito: Ricardo Medeiros
Fabíola Monteiro (Boa Vista), Rose de Oliveira (Piedade), Schyrley Moura (Jucutuquara), Fernanda Figueredo (MUG), Keyciane Rodnitzky (São Torquato): rainhas do Grupo Especial do Carnaval de Vitória 2020 Crédito: Ricardo Medeiros
Rayane Rosa (Novo Império), Schyrley Moura (Jucutuquara), Fernanda Figueredo (MUG), Rose de Oliveira (Piedade), Fabíola Monteiro (Boa Vista), Juliany Wingler Thomaz (Imperatriz do Forte): rainhas do Grupo Especial do Carnaval de Vitória 2020 Crédito: Ricardo Medeiros

AS MAJESTADES DO CARNAVAL DE VITÓRIA

(A ordem destas galerias com fotos individuais de cada rainha respeita a posição de desfile da escola que ela representa no Sambão do Povo) 
  • Nome: Rose de Oliveira
  • Escola: Piedade
  • Idade: 42 anos
  • Profissão: empresária
  • O que espera para o Carnaval 2020: "Executarmos um carnaval em busca da tão sonhada Vitória" 

Rose de Oliveira, rainha de bateria da Piedade no Carnaval de Vitória 2020

  • Nome: Schyrley Moura
  • Escola: Jucutuquara
  • Idade: 39 anos
  • Profissão: designer de sobrancelhas
  • O que espera para o Carnaval 2020: "Minha escola ser campeã do carnaval e eu reinando à frente da minha bateria". 

Schyrley Moura, rainha de bateria da Jucutuquara do Carnaval de Vitória 2020

  • Nome: Fernanda Figueredo
  • Escola: MUG
  • Idade: 37 anos
  • Profissão: empresária
  • O que espera para o Carnaval 2020: "Fazer um belo espetáculo que emocione o público e levar a alegria que a MUG tem à avenida". 

Fernanda Figueiredo, rainha de bateria da MUG no Carnaval de Vitória 2020

  • Nome: Fabíola Monteiro
  • Escola: Boa Vista
  • Idade: 40 anos
  • Profissão: personal trainer e modelo
  • O que espera para o Carnaval 2020: "Levar muita alegria para o Sambão e honrar a escola para trazer mais um título de campeã". 

Fabíola Monteiro, rainha de bateria da Boa Vista do Carnaval de Vitória 2020

  • Nome: Rayane Rosa
  • Escola: Novo Império
  • Idade: 30 anos
  • Profissão: secretária
  • O que espera para o Carnaval 2020: "Alcançar a tão esperada sétima estrela, pela qual estamos trabalhando arduamente". 

Rayane Rosa, rainha de bateria da Novo Império do Carnaval de Vitória 2020

  • Nome: Juliany Wingler Thomaz
  • Escola: é rainha da Imperatriz do Forte
  • Idade: 25 anos
  • Profissão: empresária
  • O que espera para o Carnaval 2020: "Fazer um belíssimo espetáculo para o público e levá-lo ao delírio ao assistir à verde e rosa entrar na avenida". 

Juliany Wingler Thomaz, rainha de bateria da Imperatriz do Forte do Carnaval de Vitória 2020

  • Nome: Keyciane Rodnitzky
  • Escola: São Torquato
  • Idade: 25 anos
  • Profissão: recepcionista 
  • O que espera para o Carnaval 2020: "Que juntos possamos fazer um belíssimo desfile com muita alegria e harmonia". 

Keyciane Rodnitzky, rainha de bateria da São Torquato no Carnaval de Vitória 2020

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