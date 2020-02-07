Rainhas do Carnaval de Vitória param o trânsito. Confira as fotos

Nem se quisessem, as rainhas de bateria do Grupo Especial do Carnaval de Vitória conseguiriam passar despercebidas pelas ruas da cidade. E não é para menos que as bonitas pararam o trânsito (literalmente!) da Capital na última semana, em ensaio especial para o Divirta-se, seção de entretenimento de A GAZETA.
Se não bastasse, alguém as parava para pedir foto, elogiar ou transmitir boas vibrações. Olha que vocês ainda vão causar um acidente aqui, hein (risos), chegou a brincar um vendedor de frutas que estava no local e viu todo o movimento carnavalesco de camarote.
As sete musas das escolas de elite do sambódromo, que já estão com a energia do samba à flor da pele, rompem a fase final para o sinal verde da passarela do samba no sábado de carnaval, dia 15 de fevereiro. Prometem fazer bonito e encantar de novo os foliões do Estado.
AS MAJESTADES DO CARNAVAL DE VITÓRIA
(A ordem destas galerias com fotos individuais de cada rainha respeita a posição de desfile da escola que ela representa no Sambão do Povo)
- Nome: Rose de Oliveira
- Escola: Piedade
- Idade: 42 anos
- Profissão: empresária
- O que espera para o Carnaval 2020: "Executarmos um carnaval em busca da tão sonhada Vitória"
Rose de Oliveira, rainha de bateria da Piedade no Carnaval de Vitória 2020
- Nome: Schyrley Moura
- Escola: Jucutuquara
- Idade: 39 anos
- Profissão: designer de sobrancelhas
- O que espera para o Carnaval 2020: "Minha escola ser campeã do carnaval e eu reinando à frente da minha bateria".
Schyrley Moura, rainha de bateria da Jucutuquara do Carnaval de Vitória 2020
- Nome: Fernanda Figueredo
- Escola: MUG
- Idade: 37 anos
- Profissão: empresária
- O que espera para o Carnaval 2020: "Fazer um belo espetáculo que emocione o público e levar a alegria que a MUG tem à avenida".
Fernanda Figueiredo, rainha de bateria da MUG no Carnaval de Vitória 2020
- Nome: Fabíola Monteiro
- Escola: Boa Vista
- Idade: 40 anos
- Profissão: personal trainer e modelo
- O que espera para o Carnaval 2020: "Levar muita alegria para o Sambão e honrar a escola para trazer mais um título de campeã".
Fabíola Monteiro, rainha de bateria da Boa Vista do Carnaval de Vitória 2020
- Nome: Rayane Rosa
- Escola: Novo Império
- Idade: 30 anos
- Profissão: secretária
- O que espera para o Carnaval 2020: "Alcançar a tão esperada sétima estrela, pela qual estamos trabalhando arduamente".
Rayane Rosa, rainha de bateria da Novo Império do Carnaval de Vitória 2020
- Nome: Juliany Wingler Thomaz
- Escola: é rainha da Imperatriz do Forte
- Idade: 25 anos
- Profissão: empresária
- O que espera para o Carnaval 2020: "Fazer um belíssimo espetáculo para o público e levá-lo ao delírio ao assistir à verde e rosa entrar na avenida".
Juliany Wingler Thomaz, rainha de bateria da Imperatriz do Forte do Carnaval de Vitória 2020
- Nome: Keyciane Rodnitzky
- Escola: São Torquato
- Idade: 25 anos
- Profissão: recepcionista
- O que espera para o Carnaval 2020: "Que juntos possamos fazer um belíssimo desfile com muita alegria e harmonia".