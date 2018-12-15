música

Rafa Gomes faz conexão musical Brasil-Portugal em seu novo clipe

Finalista do The Voice Kids, cantora mirim lança 'Ceia Colorida' com Filipa Ferreira, finalista do The Voice Kids Portugal

Publicado em 14 de Dezembro de 2018 às 23:03

Redação de A Gazeta

Prestes a completar 13 anos, a cantora mirim Rafa Gomes, uma das finalistas da primeira edição do The Voice Kids, rompe as fronteiras do Brasil. Rafa acaba de lançar o clipe Meia Colorida ao lado de Filipa Ferreira, finalista do The Voice Kids Portugal. O clipe gravado no Parque dos Poetas, em Oeiras, Portugal, traz as duas pré-adolescentes cantando a importância de crescer sem perder a essência.  Se prepare para mudar / Mas não pare de brincar.
E as duas sabem bem o que é isso. Como a fama e a carreira chegaram cedo para as duas, elas precisam levar a sério o que fazem sem deixar atrapalhar as atividades comuns à idade. E Rafa sabe conciliar as duas coisas, como contou em bate-papo por telefone com o C2.
Eu acho que a mensagem da música me representa. É difícil, mas dá tempo de tudo! Se você gosta do que faz, e eu gosto muito de cantar, gravar coisas pro Youtube, dá pra equilibrar , conta ela cheia de responsabilidade sem perder a doçura que conquistou os jurados do The Voice.
Rafa começou a ter contato com a música ainda bebê, aos seis meses. Aos 12, já dividiu o palco com nomes como Carlinhos Brown, Ivete Sangalo, Tiago Iorc e até Roberto Carlos. Agora sonha com uma parceria quem sabe com Ariana Grande.
O que mudou na sua vida mudou depois do The Voice Kids?
Meu dia é totalmente diferente. Agora eu tenho que ensaiar, fazer show e gravar para o meu canal.
E como foi gravar em Portugal?
Eu nunca tinha ido e gostei muito. Adorei gravar o clipe lá e conhecer a Filipa. Acho que foi um dos melhores videoclipes que fiz.
E você já conhecia a Filipa pessoalmente?
Pessoalmente ainda não. Mas viramos amigas e até fui almoçar na casa dela. A história dela é parecida com a minha. Ela também foi finalista e prosseguiu com a carreira.
Você começou muita nova. Consegue levar uma vida normal?
minha mãe já tinha uma escola de música quando eu nasci e eu comecei com seis meses, fazendo aula de introdução musical para bebês. Com dois anos comecei a cantar e com sete comecei a tocar piano e violão. Mas hoje minha mãe coloca um limite de shows por exemplo, pra não ficar muita coisa. Ela que cocoordena minha agenda.
E você se identificou com a música?
Sim, acho que temos que crescer sem pensar que é algo ruim e sim pensar no sentido bom de que vamos aprender coisas novas.

