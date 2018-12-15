Rafa Gomes faz conexão musical Brasil-Portugal em seu novo clipe

Prestes a completar 13 anos, a cantora mirim Rafa Gomes, uma das finalistas da primeira edição do The Voice Kids, rompe as fronteiras do Brasil. Rafa acaba de lançar o clipe Meia Colorida ao lado de Filipa Ferreira, finalista do The Voice Kids Portugal. O clipe gravado no Parque dos Poetas, em Oeiras, Portugal, traz as duas pré-adolescentes cantando a importância de crescer sem perder a essência. Se prepare para mudar / Mas não pare de brincar.
E as duas sabem bem o que é isso. Como a fama e a carreira chegaram cedo para as duas, elas precisam levar a sério o que fazem sem deixar atrapalhar as atividades comuns à idade. E Rafa sabe conciliar as duas coisas, como contou em bate-papo por telefone com o C2.
Eu acho que a mensagem da música me representa. É difícil, mas dá tempo de tudo! Se você gosta do que faz, e eu gosto muito de cantar, gravar coisas pro Youtube, dá pra equilibrar , conta ela cheia de responsabilidade sem perder a doçura que conquistou os jurados do The Voice.
Rafa começou a ter contato com a música ainda bebê, aos seis meses. Aos 12, já dividiu o palco com nomes como Carlinhos Brown, Ivete Sangalo, Tiago Iorc e até Roberto Carlos. Agora sonha com uma parceria quem sabe com Ariana Grande.
O que mudou na sua vida mudou depois do The Voice Kids?
Meu dia é totalmente diferente. Agora eu tenho que ensaiar, fazer show e gravar para o meu canal.
E como foi gravar em Portugal?
Eu nunca tinha ido e gostei muito. Adorei gravar o clipe lá e conhecer a Filipa. Acho que foi um dos melhores videoclipes que fiz.
E você já conhecia a Filipa pessoalmente?
Pessoalmente ainda não. Mas viramos amigas e até fui almoçar na casa dela. A história dela é parecida com a minha. Ela também foi finalista e prosseguiu com a carreira.
Você começou muita nova. Consegue levar uma vida normal?
minha mãe já tinha uma escola de música quando eu nasci e eu comecei com seis meses, fazendo aula de introdução musical para bebês. Com dois anos comecei a cantar e com sete comecei a tocar piano e violão. Mas hoje minha mãe coloca um limite de shows por exemplo, pra não ficar muita coisa. Ela que cocoordena minha agenda.
E você se identificou com a música?
Sim, acho que temos que crescer sem pensar que é algo ruim e sim pensar no sentido bom de que vamos aprender coisas novas.