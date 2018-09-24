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Radiolaria lança disco com influências de Beatles a Pink Floyd

Em 'Qualquer Outra Estação', grupo mineiro imprime referências que passam ainda por Clube da Esquina
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2018 às 19:21

Publicado em 24 de Setembro de 2018 às 19:21

Selo do 21º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta Crédito: Rede Gazeta
Formada por Felipe Barros (guitarras, violões e voz), Felipe Xavier (guitarras, violões e voz), Luiz Lobo (bateria), Leonardo Laporte (teclados) e Wagner Costa (baixo e vozes), a banda mineira Radiolaria teve sua gênese na amizade entre os dois Felipes  Barros e Xavier se conheceram ainda quando crianças, na época da escola, aos 8 anos, ao se matricularem para o coral. Anos depois, com a chegada da adolescência, continuaram se reunindo e tocando em rodinhas de violão enquanto ouviam Green Day, Nirvana, Beatles e bandas do cenário grunge dos anos 1990.
Toda a nossa bagagem musical nos possibilitou ter o som que temos hoje, afirma Felipe Barros, em entrevista por telefone ao Gazeta Online.
Contudo, como bons mineiros, os meninos da banda não ficaram indiferentes à forte influência regional do Clube da Esquina. Nós, mineiros, nos ouvimos muito as bandas do movimento do Clube da Esquina, o próprio Milton Nascimento, Cobra Coral... Certamente são inspirações. A gente está sempre respirando o ambiente da música mineira, seja indo a festivais, barzinhos, shows..., reitera.
Para Felipe, a diversidade de referências que cada membro traz enriquece o material produzido pela banda: O Luiz (baterista) tem muito a coisa mineira, do Clube da Esquina e, por ter vindo do interior, traz um componente mais bucólico. Já o Felipe (Xavier) e eu trouxemos a formação lírica que tivemos na infância. O rock é comum a todos, desde o rock britânico de Pink Floyd até o nacional, como Secos & Molhados e Mutantes, analisa.
Banda Radiolaria Crédito: Fernando Lutterbach
O DISCO
O segundo álbum, Em Qualquer Estação, vem de um trabalho de amadurecimento em relação ao anterior, Vermelho, lançado em 2013 e indicado ao 26º Prêmio da Música Brasileira.
Repleto de arranjos de violões, guitarras e com vozes que lembram corais, o disco conta com composições de tom mais confessional. O processo de composição, segundo Felipe, costuma ser bem colaborativo.
O Xavier tem um sítio onde costumamos fazer imersões. Ficamos lá por uns quatro, cinco dias para compor. Ouvimos músicas diferentes... Alguém traz alguma coisa pronta, nós damos pitaco, amadurecemos as ideias, e no final acaba saindo algo coletivo, conta.
O quinteto carrega para os palcos a mesma preocupação estética que permeia a confecção das canções.
Nos shows a gente sempre tenta atender questões estéticas, seja com cenografia, seja com figurino, buscando uma composição visual harmônica. Além disso, costumamos falar pedaços de poemas, não pelo aspecto discursivo, mas para elevar o show a um nível poético, reflete.
Os próximos passos da banda incluem a divulgação do trabalho além dos limites das Minas Gerais. Queremos fazer shows onde der e alcançar o máximo de público possível. A cena autoral tem sido bem favorável nesse sentido com o surgimento dos festivais regionais, e esperamos que continue melhorando, ressalta Felipe.
A autora é residente em jornalismo. Texto sob supervisão de Rafael Braz.

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