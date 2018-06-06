Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Música

Radicado no ES, percussionista Léo de Paula leva sua música à Rússia

Carioca é formado na Fames e já tocou na Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo; ele desembarca na Rússia para uma série de oficinas e apresentações em junho

Publicado em 05 de Junho de 2018 às 22:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2018 às 22:51
Léo de Paula é formado pela Fames e já tocou na Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo Crédito: Arquivo pessoal
Copa do Mundo vai muito além do futebol. Prova disso é que Léo de Paula, percussionista carioca radicado no Espírito Santo, vai levar toda sua experiência musical para a Rússia, sede da Copa do Mundo de 2018. O músico realiza oficinas e apresentações em São Petersburgo de 17 a 22 de junho.
Léo é formado pela Fames e já tocou na Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo. Já fez turnês mundiais com o camerista Marcelo Bratke e chegou a tocar no Carnegie Hall, em Nova York, nos Estados Unidos.
No ano passado toquei no Festival Ostrov Jazz no Bascortostão, na Rússia. Foi a porta de entrada artística de trabalho lá. Ministrei workshops para músicos em Moscou e São Petersburgo e fiz muitos contatos profissionais, revela Léo.
Desta vez ele retorna com sua noiva, a cantora e tradutora russa Ekaterina Bessmertnova, radicada há mais de dois anos em Vitória, e o compositor, acadêmico da história da arte, pianista, professor e maestro Azamat Khaçanshin. O mini-curso de percussão brasileira acontece entre os dias 17 e 20 de junho. No dia 21 será o ensaio geral para uma grande apresentação ao ar livre e uma roda de samba, marcada para o dia 22 de junho, dia do jogo entre Brasil x Costa Rica na cidade de São Petersburgo.
Vai ser uma megabatucada com os alunos do curso. Ainda não sei se vai acontecer no meio de alguma avenida ou na Fan Zone (FIFA Fan Fest). O que eu sei é que será uma festa com os músicos do curso e os amantes da música brasileira, diz.
REPERTÓRIO
No repertório e na bagagem, canções que passam pela bossa nova, samba e MPB, com influência da música afro-brasileira. Para Léo, o maior interesse dos russos é desvendar o balanço da música brasileira. Eles acham a música brasileira bastante curiosa. Nosso ritmo e o balanço chamam muita atenção. Vou falar sobre nossa influência de ritmos afro-brasileiros, como o candomblé na construção da musicalidade. E também vou abordar a questão de como não é possível mostrar na partitura o suingue de como se toca a música brasileira, essa diferença do papel pra vida real, resume.
Apesar de todo avanço da tecnologia e a facilidade dos vídeos com tutoriais, Léo conta que muitos russos ainda não conhecem instrumentos comuns no Brasil, como a cuíca, o tamborim e a semente da Amazônia. Apesar da informação ser bastante difundida em qualquer lugar, estar tête-à-tête com uma pessoa especialista no instrumento e sentir e ouvir tão próximo é uma experiência rara para eles, garante.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados