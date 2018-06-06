Radicado no ES, percussionista Léo de Paula leva sua música à Rússia

Copa do Mundo vai muito além do futebol. Prova disso é que Léo de Paula, percussionista carioca radicado no Espírito Santo, vai levar toda sua experiência musical para a Rússia, sede da Copa do Mundo de 2018. O músico realiza oficinas e apresentações em São Petersburgo de 17 a 22 de junho.
Léo é formado pela Fames e já tocou na Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo. Já fez turnês mundiais com o camerista Marcelo Bratke e chegou a tocar no Carnegie Hall, em Nova York, nos Estados Unidos.
No ano passado toquei no Festival Ostrov Jazz no Bascortostão, na Rússia. Foi a porta de entrada artística de trabalho lá. Ministrei workshops para músicos em Moscou e São Petersburgo e fiz muitos contatos profissionais, revela Léo.
Desta vez ele retorna com sua noiva, a cantora e tradutora russa Ekaterina Bessmertnova, radicada há mais de dois anos em Vitória, e o compositor, acadêmico da história da arte, pianista, professor e maestro Azamat Khaçanshin. O mini-curso de percussão brasileira acontece entre os dias 17 e 20 de junho. No dia 21 será o ensaio geral para uma grande apresentação ao ar livre e uma roda de samba, marcada para o dia 22 de junho, dia do jogo entre Brasil x Costa Rica na cidade de São Petersburgo.
Vai ser uma megabatucada com os alunos do curso. Ainda não sei se vai acontecer no meio de alguma avenida ou na Fan Zone (FIFA Fan Fest). O que eu sei é que será uma festa com os músicos do curso e os amantes da música brasileira, diz.
REPERTÓRIO
No repertório e na bagagem, canções que passam pela bossa nova, samba e MPB, com influência da música afro-brasileira. Para Léo, o maior interesse dos russos é desvendar o balanço da música brasileira. Eles acham a música brasileira bastante curiosa. Nosso ritmo e o balanço chamam muita atenção. Vou falar sobre nossa influência de ritmos afro-brasileiros, como o candomblé na construção da musicalidade. E também vou abordar a questão de como não é possível mostrar na partitura o suingue de como se toca a música brasileira, essa diferença do papel pra vida real, resume.
Apesar de todo avanço da tecnologia e a facilidade dos vídeos com tutoriais, Léo conta que muitos russos ainda não conhecem instrumentos comuns no Brasil, como a cuíca, o tamborim e a semente da Amazônia. Apesar da informação ser bastante difundida em qualquer lugar, estar tête-à-tête com uma pessoa especialista no instrumento e sentir e ouvir tão próximo é uma experiência rara para eles, garante.