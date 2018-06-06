Radicado no ES, percussionista Léo de Paula leva sua música à Rússia

Léo de Paula é formado pela Fames e já tocou na Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo Crédito: Arquivo pessoal

Copa do Mundo vai muito além do futebol. Prova disso é que Léo de Paula, percussionista carioca radicado no Espírito Santo, vai levar toda sua experiência musical para a Rússia, sede da Copa do Mundo de 2018. O músico realiza oficinas e apresentações em São Petersburgo de 17 a 22 de junho.

Léo é formado pela Fames e já tocou na Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo. Já fez turnês mundiais com o camerista Marcelo Bratke e chegou a tocar no Carnegie Hall, em Nova York, nos Estados Unidos.

No ano passado toquei no Festival Ostrov Jazz no Bascortostão, na Rússia. Foi a porta de entrada artística de trabalho lá. Ministrei workshops para músicos em Moscou e São Petersburgo e fiz muitos contatos profissionais, revela Léo.

Desta vez ele retorna com sua noiva, a cantora e tradutora russa Ekaterina Bessmertnova, radicada há mais de dois anos em Vitória, e o compositor, acadêmico da história da arte, pianista, professor e maestro Azamat Khaçanshin. O mini-curso de percussão brasileira acontece entre os dias 17 e 20 de junho. No dia 21 será o ensaio geral para uma grande apresentação ao ar livre e uma roda de samba, marcada para o dia 22 de junho, dia do jogo entre Brasil x Costa Rica na cidade de São Petersburgo.

Vai ser uma megabatucada com os alunos do curso. Ainda não sei se vai acontecer no meio de alguma avenida ou na Fan Zone (FIFA Fan Fest). O que eu sei é que será uma festa com os músicos do curso e os amantes da música brasileira, diz.

REPERTÓRIO

No repertório e na bagagem, canções que passam pela bossa nova, samba e MPB, com influência da música afro-brasileira. Para Léo, o maior interesse dos russos é desvendar o balanço da música brasileira. Eles acham a música brasileira bastante curiosa. Nosso ritmo e o balanço chamam muita atenção. Vou falar sobre nossa influência de ritmos afro-brasileiros, como o candomblé na construção da musicalidade. E também vou abordar a questão de como não é possível mostrar na partitura o suingue de como se toca a música brasileira, essa diferença do papel pra vida real, resume.