Quer tocar cavaquinho? Mucane abre inscrições para oficinas culturais

Oficina de Cavaquinho possui 40 vagas Crédito: Reprodução / YouTube

O Museu Capixaba do Negro "Verônica da Pas" (Mucane), no Centro, abre nesta terça-feira (27) as inscrições para as oficinas gratuitas do museu. Serão oferecidas 170 vagas, divididas em quatro oficinas: cavaquinho, contação de histórias, danças populares e percussão.

As inscrições gratuitas e podem ser feitas até o dia 10 de março no espaço de valorização da cultura afro e de preservação da memória e da identidade negra. Para se inscrever, os interessados devem comparecer à sede do Mucane, na avenida República, 121, Centro, de terça a sexta-feira, das 12h às 19h, ter idade mínima de 15 anos e apresentar um documento com foto. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (27) 3222-4560.

As aulas acontecem de segunda a sexta e estão distribuídas nos horários da tarde e da noite. "As oficinas são parte de nosso calendário anual de ações e vêm como meio de religação com nossa ancestralidade, através das práticas da contação de história, danças populares, cavaquinho e percussão, trabalhando na contemporaneidade a oralidade, o movimento de nossos corpos e a música", disse a coordenadora do Mucane, Thais Souto Amorim.

Oficinas do Mucane: danças populares Crédito: Divulgação / Semc / PMV

As oficinas

Contação de histórias

Instrutor: Fábio Pereira

40 vagas

A oficina tem o objetivo de democratizar o acesso ao livro e à literatura por meio da arte de contar histórias. A atividade é direcionada aos profissionais de arte, literatura, educação e leitura, bem como a todos os interessados em conhecer e se aprofundar nos princípios e nas possibilidades criativas da arte de contar histórias.

Cavaquinho

Instrutor: Deivid Leal

40 vagas

A oficina tem o objetivo de estimular o aprendizado por meio de propostas interativas que envolvem a música brasileira, por meio do samba e do choro, para que, assim, consigam desenvolver seus aspectos cognitivos junto às trocas de experiências realizadas com o grupo.

Danças populares

Instrutor: Jordan Fernandes

30 vagas

A oficina propõe o resgate, o reconhecimento e a valorização da cultura negra por meio da representação da dança. Conteúdos a serem trabalhados: elementos da natureza, movimentações corporais que relembram a utilização da água a terra, as folhas e o ar.

Percussão

Instrutor: Léo de Paula

60 vagas