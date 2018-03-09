Quer ir com sua banda a Portugal? Saiba como se inscrever em concurso

Membros da banda Soulvenir, vencedora da primeira edição do EDP Live Bands Brasil Crédito: Cacalos Garrastazu

Se você tem uma banda independente de rock e pop-rock, é hora de alçar voos mais altos - mais especificamente até Portugal. É que o concurso EDP Live Bands Brasil vai levar um grupo para se apresentar no país europeu durante o NOS Alive'18 e ainda vai dar a oportunidade desses artistas gravarem um álbum com a Sony Music.

Os interessados têm até o dia 27 de março para participar. Para isso, é necessário se cadastrar com uma música original no site da competição. Na plataforma, estarão disponíveis também áudios e vídeos das bandas participantes. E são os fãs quem escolherão dez das 36 bandas semifinalistas. As outras serão selecionadas por um time de especialistas da área, levando em consideração critérios como originalidade, qualidade técnica e musical.

Os escolhidos para a semifinal serão divulgados no começo de abril, quando a segunda fase das votações tem início. Ao todo, oito bandas chegarão à grande final, das quais três serão selecionadas por votação online e cinco pela comissão do concurso. Os finalistas terão a chance de se apresentarem, ao vivo, no dia 12 de maio, para o júri responsável pela escolha da banda vencedora.

"A valorização da cultura e o incentivo à música já fazem parte do DNA da Empresa. Queremos continuar apoiando e aproximando o cenário independente brasileiro do português e europeu, ampliando a conexão entre os países", pondera o diretor de Comunicação do Grupo EDP, Paulo Campos Costa.

DAS GARAGENS BRASILEIRAS AOS PALCOS EUROPEUS

Em 2016, o EDP Live Bands Brasil consagrou os maranhenses da Soulvenir, composta pelos músicos Marlon Silva, Adnon Soares, Domingos Thiago, Wilson Jr e Sandoval Filho. A banda foi escolhida entre as mais de 1.300 inscritas, e, por meio da premiação, lançou o álbum "Uterearth" em 2017.

No ano passado, os ganhadores foram os gaúchos da Gelpi, banda de Folk e Blues Rock formada pelos três irmãos Bolívar, Pedro e Laura Gelpi, Erik Banach Feller, Fernando Pellegrini e Lucas Alcade Varisco. Entre mais de 1.600 participantes, os músicos do Rio Grande do Sul se destacaram por sua originalidade e estão atualmente no processo de gravação com a Sony Music.