Quentin Tarantino se desculpa por defender Polanski em caso de estupro

Quentin Tarantino Crédito: MATT BARON/REX/SHUTTERSTOCK

Na nova declaração, Tarantino diz que quer se desculpar "publicamente para Samantha Geimer por meu comentário arrogante sobre ela e o crime que foi cometido". "Quinze anos depois, eu percebi o quão errado eu estava", cravou o diretor. "Não considerei os sentimentos da vítima, e por isso estou realmente arrependido. Srta. Geimer, eu fui ignorante, insensível e, acima de tudo, estava errado. Eu sinto muito", concluiu ele.

"A Srta. Geimer foi estuprada por Roman Polanski. Quando Howard tocou no assunto, eu defendi o lado errado da situação simplesmente para ser provocativo", ele acrescentou. "Não considerei os sentimentos da vítima, e por isso, estou realmente arrependido. Srta. Geimer, eu fui ignorante, insensível e, acima de tudo, estava errado. Eu sinto muito, Samantha."

Essa foi a segunda polêmica envolvendo Tarantino na mesma semana. Em uma reportagem do The New York Times, a atriz Uma Thurman revelou que sofreu um acidente durante a rodagem de Kill Bill: Vol. 2, em uma cena na qual deveria conduzir um carro por um caminho no meio da selva.

A atriz explicou que não se sentia confortável com a ideia de rodar essa cena e por isso pediu um dublê de ação, mas assegurou que Tarantino a pressionou para que fizesse, afirmando que não havia perigo.