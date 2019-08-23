Queen In Concert, festas e muito mais agitam o final de semana no ES

Você já programou o que vai fazer no final de semana? Vem conferir o que vai acontecer no Estado. Neste sábado, tem shows de rock com Edu Falaschi, em Cariacica, Queen In Concert, em Vitória, e a festa Segue o Baile, com show da Pocah, na Serra. Fechando o final de semana, no domingo tem a Orquestra Sinfônica com o último dos três concertos no qual serão executados temas de filmes, além de peças de teatro, como Cinzas de um Carnaval, no Centro de Vitória. Confira abaixo.
SÁBADO
Queen Experience In Concert
Às 21h. Centro de Convenções de Vitória. Rua Constante Sodré, 157, Santa Lucia, Vitória. Ingressos: de R$ 55 (cadeira prata/ meia/ 1º lote) a R$ 180 (cadeira VIP/ inteira/ 1º lote). Assinantes de A GAZETA têm 50% de desconto no valor da inteira.
Segue O Baile
Com Pocah e os DJs Pk Delas, Gabriel Pratti, Nenenzão, Júnior, Klebinho e Koreia. Às 23h. Singo’s Club. Av. Lourival Nunes, Jardim Limoeiro, Serra. Entrada: R$ 20 (meia); R$ 40 (inteira).
Edu Falaschi
Com o show “Temple of Shadows In Concert 2019”. Às 16h. Matrix Music Hall. Rua Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica. Entrada: de R$ 50 (pista/ meia/ 1º lote) a R$ 160 (camarote/ inteira/ 2º lote). Informações: (27) 3336-4776.
Bolt
Buzzzina. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 15 (lista/ até 1h); R$ 20 (após 1h). Informações: (27) 3311-5216.
18ª Festa do Abacaxi de Marataízes
Tradicional festa do Sul do Estado. Neste sábado, shows de Liandro do Forró e Bonde do Forró. Às 22h. Campo de Brejo dos Patos. Brejo dos Patos, Marataízes. Entrada gratuita.
Ma'kwenda Ma'kuisa! Memórias de um Corpo Negro
Espetáculo da Cia de Dança Afro Negraô. Às 19h30. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
DOMINGO
Pipoca e Guaraná
Concerto da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses), sob regência de Helder Trefzger. Às 17h. Teatro do Sesi. Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3334-7323.
1º Vitória Jazz e Blues Festival
Com Tributo - Bandas Capixabas e St Louis. Às 15h. Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3201-8687.
Vitrine Music Bar
Um Domingo Lindo, com Freelance, Rabanada DJ com participação de Pedala Samba, e DJ Marcio Santos. Às 18h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (lista até 20h); R$ 20 (sem lista ou após 20h). Informações: (27) 99950-1515.
Cinzas de um Carnaval
Espetáculo do Grupo Z de Teatro e da Repertório Artes Cênicas e Cia. Às 17h. Má Companhia. Rua Professor Baltazar, 152, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira).
A Filha do Regimento
Espetáculo de ópera, da Ópera Prima, orquestra sob regência de Alice Nascimento. Às 18h. Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada: R$ 20 (meia); R$ 40 (inteira). Informações: (27) 3132-8396.