Queen ganha tributo de 'melhor banda do mundo'

Conhecida como a melhor banda cover do Queen do mundo, a banda argentina God Save The Queen está na estrada desde 1998. Para festejar as duas décadas, eles reuniram os melhores clássicos do grupo liderado por Freddie Mercury para o espetáculo 20 Years. Bohemian Rhapsody, Radio Gaga, We will Rock You, We Are The Champions, em seus arranjos originais, estão na trilha do show, que já passou pela Europa, Ásia, Oceania, América do Norte, parte da América Latina e será apresentado no dia 14 de junho na Área de Eventos Shopping Vila Velha.
O setlist tem base no show Live at Wembley 86, um dos mais reconhecidos do Queen e que tem a maioria dos sucessos de todas as épocas, mas também incorporamos algumas músicas lado b, conta Pablo Padín, que dá vida e voz a Freddie Mercury.
Hoje com 42 anos, o cantor já escutava Queen desde pequeno, por influência dos irmãos mais velhos. Quando a banda surgiu, em 1998, ele já era muito fã. Por isso, o processo de construção de seu Freddie Mercury foi natural. Eu já tinha visto tudo o que existia (em um mundo sem internet) sobre a banda. Os vídeos eu já conhecia de memória. Mas o fato de enfrentar o público na pele dele foi um grande desafio que tive que enfrentar. Não achava que poderia cantar como ele, diz.
Sem playback, Pablo leva o público para uma viagem no tempo. Nos 110 minutos do show, além do vestuários, cenografia e coreografias semelhantes, a banda cover usa instrumentos iguais aos originais, e mantém a mesma posição que o Queen ocupava em cena na década de 1980. Pablo, que ostenta um bigode igual ao do cantor nascido na Tanzânia, também leva a paixão pela música para a vida real. Essa paixão é o que me leva a interpretá-lo com respeito e a qualidade que ele merece, diz.
Além de imitar os trejeitos do cantor, Pablo nutre admiração por Mercury e pelo Queen. Admiro a genialidade e diversidade das composições do grupo, a qualidade dos discos, as guitarras inconfundíveis de Brian May, a voz inigualável de Freddie, a potência dos shows ao vivo. Ao pisar o palco eu me sinto Freddie. Mas é só descer que eu já volto a ser o Pablo., completa.
20 YEARS com God Save The Queen
Quando: quarta-feira (14), às 21h.
Onde: Área de Eventos Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2.418, Vila Velha.
Ingressos: ouro - R$ 80 (meia); prata - R$ 70 (meia); bronze - R$ 60 (meia); mesa para 04 pessoas a partir de R$ 600. Ingressos à venda no site www.tudus.com.br. Assinantes de A GAZETA têm 10% de desconto nas mesas e 50% de desconto nas cadeiras.
Informações: (27) 3533-2221