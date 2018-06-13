Queen ganha tributo de 'melhor banda do mundo'

Conhecida como a melhor banda cover do Queen do mundo, a banda argentina God Save The Queen está na estrada desde 1998. Para festejar as duas décadas, eles reuniram os melhores clássicos do grupo liderado por Freddie Mercury para o espetáculo 20 Years. Bohemian Rhapsody, Radio Gaga, We will Rock You, We Are The Champions, em seus arranjos originais, estão na trilha do show, que já passou pela Europa, Ásia, Oceania, América do Norte, parte da América Latina e será apresentado no dia 14 de junho na Área de Eventos Shopping Vila Velha.

O setlist tem base no show Live at Wembley 86, um dos mais reconhecidos do Queen e que tem a maioria dos sucessos de todas as épocas, mas também incorporamos algumas músicas lado b, conta Pablo Padín, que dá vida e voz a Freddie Mercury.

Hoje com 42 anos, o cantor já escutava Queen desde pequeno, por influência dos irmãos mais velhos. Quando a banda surgiu, em 1998, ele já era muito fã. Por isso, o processo de construção de seu Freddie Mercury foi natural. Eu já tinha visto tudo o que existia (em um mundo sem internet) sobre a banda. Os vídeos eu já conhecia de memória. Mas o fato de enfrentar o público na pele dele foi um grande desafio que tive que enfrentar. Não achava que poderia cantar como ele, diz.

Sem playback, Pablo leva o público para uma viagem no tempo. Nos 110 minutos do show, além do vestuários, cenografia e coreografias semelhantes, a banda cover usa instrumentos iguais aos originais, e mantém a mesma posição que o Queen ocupava em cena na década de 1980. Pablo, que ostenta um bigode igual ao do cantor nascido na Tanzânia, também leva a paixão pela música para a vida real. Essa paixão é o que me leva a interpretá-lo com respeito e a qualidade que ele merece, diz.

Além de imitar os trejeitos do cantor, Pablo nutre admiração por Mercury e pelo Queen. Admiro a genialidade e diversidade das composições do grupo, a qualidade dos discos, as guitarras inconfundíveis de Brian May, a voz inigualável de Freddie, a potência dos shows ao vivo. Ao pisar o palco eu me sinto Freddie. Mas é só descer que eu já volto a ser o Pablo., completa.

20 YEARS com God Save The Queen

Quando: quarta-feira (14), às 21h.

Onde: Área de Eventos Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2.418, Vila Velha.

Ingressos: ouro - R$ 80 (meia); prata - R$ 70 (meia); bronze - R$ 60 (meia); mesa para 04 pessoas a partir de R$ 600. Ingressos à venda no site ouro - R$ 80 (meia); prata - R$ 70 (meia); bronze - R$ 60 (meia); mesa para 04 pessoas a partir de R$ 600. Ingressos à venda no site www.tudus.com.br . Assinantes de A GAZETA têm 10% de desconto nas mesas e 50% de desconto nas cadeiras.