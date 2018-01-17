QUAL É A BOA?

Quarta-feira de sertanejo e música ao vivo. Confira a agenda

A dupla Breno & Bernardo e o cantor Rômulo Aranttes são algumas das atrações
Redação de A Gazeta

16 jan 2018 às 22:44

Publicado em 16 de Janeiro de 2018 às 22:44

Confira as opções de lazer na Grande Vitória para esta quarta-feira, dia 17.
BALADA
Vitrine Music Bar
A dupla Breno & Bernardo e o cantor Rômulo Aranttes vão agitar a noite de hoje no Vitrine Music Bar com muito sertanejo em mais uma edição do projeto Nossa Quarta. Às 20h30. Vitrine Music Bar. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: gratuito (até 21h); R$ 10 (dependendo da lotação); R$ 30 (couvert máximo). Informações: (27) 3534-9790.
Breno e Bernardo agiram a noite no Vitrine Music Bar Crédito: Rafael Nick
FESTA
Baile da 3ª Idade com Musical Asa Branca
Musical. Às 16h. Clube Arci. Praça Assis Chateaubriand, Ibes, Vila Velha. Entrada: R$ 7 (meia); R$ 14 (inteira). Informações: pelo telefone (27) 3229-2352.
MÚSICA AO VIVO
 
Pedro Novelo
O cantor faz um trio com o saxofonista Marcelo Dutra e o percussionista Zé Tom e se apresenta, a partir das 19h30, na programação do projeto Jalapeño Apresenta. Jalapeño Cocina y Cultura. Av. Francisco Generoso da Fonseca, 355, Jardim da Penha, Vitória. Couvert: R$ 7.
 
PedalaSamba
Pagode. Às 20h30. Bar 40 Graus. Rua Joaquim Lírio, número 811, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 8. Informações: pelo telefone (27) 99904-5360.
Marcus Macedo
O cantor vai fazer o happy hour no Bar Zito e João, na orla de Camburi. Ele traz o melhor da música popular brasileira e do pop rock para animar o início da noite. A apresentação começa às 19h. Bar Zito e João. Quiosque 5, Praia de Camburi, Vitória. Couvert: R$ 5.
Pratikerê
Sertanejo. Às 21h. Barrerito Choperia. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99810-4312.
Cecitônio Coelho e Rodrigo Nogueira
Samba de raiz. Às 19h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: pelo telefone (27) 99663-2104.
EXPOSIÇÃO
Diário Visual
A exposição traz o diário visual do artista Maik Douglas Cabral que surgiu através de sua busca pela mimese do real a partir do desenho. Galeria Bendita Torreão, Rua Gonçalves Dias, 1201, São Diogo, Serra. Visitação: de terça a domingo, das 14h às 21h. Ingressos: pague quanto quiser. Até 25 de fevereiro.
Entre Memórias, Sussurros e Segredos: Um Percurso pelo Acervo
O nome da mostra faz referência ao desejo de dar visibilidade aos trabalhos para novos públicos e trazer à tona algumas obras que ainda hoje geram inquietação e dialogam com o mundo contemporâneo. Com obras de Elisa Queiroz, Jeveaux, José Cirillo, Patrícia Osses, Norma Grinberg, Romilda Patez, Rosindo Torres, Valdelice Neves e Nortton Dantas. Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Visitação: de terça a sexta, das 13h às 19h; sábados, das 10h às 14h. Entrada gratuita. Até 17 de fevereiro.
Exposição do Acervo Matias Brotas arte contemporânea
A mostra conta com mais de 20 obras de diferentes suportes, da pintura à escultura e fotografia, de nomes como José Bechara, Antonio Bokel, Mai-Britt Wolthers, Andrea Brown, Shirley Paes Leme, José Spaniol, Suzana Queiroga, Lara Felipe, Raphael Bianco, além dos novos artistas Matias Mesquita e Ana Paula Oliveira. Matias Brotas arte contemporânea. Av. Carlos Gomes de Sá, 130, Mata da Praia, Vitória. Visitação: terça a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 15h (com agendamento). Visitas guiadas sob agendamento. Informações: (27) 3327-6966. Até 9 de fevereiro.
Táticas de Graffiti e Não Grafitti
Levantando questões sobre o real espaço da arte urbana, a primeira exposição individual do artista plástico Renato Ren, mostra um registro (fotografias e vídeo) dos trabalhos executados pelas ruas da Grande Vitória. Galeria Homero Massena Rua Pedro Palácios, 99, Cidade Alta, Vitória. Visitação: das 9h às 18h. Informações: (27) 3388-4311. Até 13 de fevereiro.

