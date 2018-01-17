Quarta-feira de sertanejo e música ao vivo. Confira a agenda

Confira as opções de lazer na Grande Vitória para esta quarta-feira, dia 17.
BALADA
Vitrine Music Bar
A dupla Breno & Bernardo e o cantor Rômulo Aranttes vão agitar a noite de hoje no Vitrine Music Bar com muito sertanejo em mais uma edição do projeto Nossa Quarta. Às 20h30. Vitrine Music Bar. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: gratuito (até 21h); R$ 10 (dependendo da lotação); R$ 30 (couvert máximo). Informações: (27) 3534-9790.
FESTA
Baile da 3ª Idade com Musical Asa Branca
Musical. Às 16h. Clube Arci. Praça Assis Chateaubriand, Ibes, Vila Velha. Entrada: R$ 7 (meia); R$ 14 (inteira). Informações: pelo telefone (27) 3229-2352.
MÚSICA AO VIVO
Pedro Novelo
O cantor faz um trio com o saxofonista Marcelo Dutra e o percussionista Zé Tom e se apresenta, a partir das 19h30, na programação do projeto Jalapeño Apresenta. Jalapeño Cocina y Cultura. Av. Francisco Generoso da Fonseca, 355, Jardim da Penha, Vitória. Couvert: R$ 7.
PedalaSamba
Pagode. Às 20h30. Bar 40 Graus. Rua Joaquim Lírio, número 811, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 8. Informações: pelo telefone (27) 99904-5360.
Marcus Macedo
O cantor vai fazer o happy hour no Bar Zito e João, na orla de Camburi. Ele traz o melhor da música popular brasileira e do pop rock para animar o início da noite. A apresentação começa às 19h. Bar Zito e João. Quiosque 5, Praia de Camburi, Vitória. Couvert: R$ 5.
Pratikerê
Sertanejo. Às 21h. Barrerito Choperia. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99810-4312.
Cecitônio Coelho e Rodrigo Nogueira
Samba de raiz. Às 19h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: pelo telefone (27) 99663-2104.
EXPOSIÇÃO
Diário Visual
A exposição traz o diário visual do artista Maik Douglas Cabral que surgiu através de sua busca pela mimese do real a partir do desenho. Galeria Bendita Torreão, Rua Gonçalves Dias, 1201, São Diogo, Serra. Visitação: de terça a domingo, das 14h às 21h. Ingressos: pague quanto quiser. Até 25 de fevereiro.
Entre Memórias, Sussurros e Segredos: Um Percurso pelo Acervo
O nome da mostra faz referência ao desejo de dar visibilidade aos trabalhos para novos públicos e trazer à tona algumas obras que ainda hoje geram inquietação e dialogam com o mundo contemporâneo. Com obras de Elisa Queiroz, Jeveaux, José Cirillo, Patrícia Osses, Norma Grinberg, Romilda Patez, Rosindo Torres, Valdelice Neves e Nortton Dantas. Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Visitação: de terça a sexta, das 13h às 19h; sábados, das 10h às 14h. Entrada gratuita. Até 17 de fevereiro.
Exposição do Acervo Matias Brotas arte contemporânea
A mostra conta com mais de 20 obras de diferentes suportes, da pintura à escultura e fotografia, de nomes como José Bechara, Antonio Bokel, Mai-Britt Wolthers, Andrea Brown, Shirley Paes Leme, José Spaniol, Suzana Queiroga, Lara Felipe, Raphael Bianco, além dos novos artistas Matias Mesquita e Ana Paula Oliveira. Matias Brotas arte contemporânea. Av. Carlos Gomes de Sá, 130, Mata da Praia, Vitória. Visitação: terça a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 15h (com agendamento). Visitas guiadas sob agendamento. Informações: (27) 3327-6966. Até 9 de fevereiro.
Táticas de Graffiti e Não Grafitti
Levantando questões sobre o real espaço da arte urbana, a primeira exposição individual do artista plástico Renato Ren, mostra um registro (fotografias e vídeo) dos trabalhos executados pelas ruas da Grande Vitória. Galeria Homero Massena Rua Pedro Palácios, 99, Cidade Alta, Vitória. Visitação: das 9h às 18h. Informações: (27) 3388-4311. Até 13 de fevereiro.